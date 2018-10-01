مصلحة الضرائب

مها أبوودن:



شكلت حصيلة الضرائب خلال الفترة من يوليو حتى مايو 2017/2018، 11 شهرا، نحو 81.3% من جملة الإيرادات العامة لتكون بذلك دافعا قويا لزيادة نمو الإيرادات خلال نفس الفترة عن مثيلتها من العام المالى 2016/2017.



وارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 161.5 مليار جنيه خلال الـ11 شهر بنسبة نمو بلغت 45.1%، لتسجل 519.5 مليار جنيه مقابل 358 مليار جنيه خلال أول 11 شهرا من العام المالى 2016/2017.



وارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 6.6 مليار جنيه بنسبة نمو 5.9%، كما مثلت نحو 18.7% من جملة الإيرادات، وسجلت نحو 119.6 مليار جنيه مقابل 112.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى 2016/2017.



ووفقا لآخر تقرير مالى شهرى صادر عن وزارة المالية، بلغت جملة الإيرادات نحو 639 مليار جنيه، بنسبة نمو 35.7% عن نفس الفترة من العام المالى 2016/2017، والتى سجلت فيها جملة الإيرادات نحو 471 مليار جنيه.

