مرتضى منصور: سأحضر كل المباريات وأشكر آل الشيخ ورئيس الكاف

على المصرى:



أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه لايستطيع أحد أن يمنعه من دخول أى مباراة يخوضها فريق يتبع للنادى في جميع اللعبات الجماعية والفردية، وأن جميع مباريات الألعاب للنادى ستقام في ميت عقبة، ولن يتم نقل أى مباراة خارج النادى، وأنه سيحضر جميع مباريات الألعاب الأخري.



وبدأ منصور المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بالصالة المغطاة فى النادى، بالوقوف دقيقة حدادا على روح الدكتور حازم ياسين أمين صندوق النادى الراحل، وقال: "حازم ياسين توفى من أجل الزمالك، كان رجلا عظيما والجميع تعلم منه، وضحى بروحه من أجل النادى، لذلك لن تهتز لنا شعرة من رأسنا من أجل هذا الكيان العظيم".



وأضاف: "أشكر كل زملكاوي في كل أنحاء الدنيا قام بمساندتنا، ولم أر في حياتي مثل هذه المظاهرة الجميلة للوقوف معي"، موجها شكره الخاص للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على هذه الوقفة، وكذلك روساء الأندية العربية".



وأعلن منصور، أنه لأول مرة فى التاريخ يتم إيقاف مباراة، من أجل أن يدخل السفير المصري وأعضاء بعثة النادي، ودخول 7 آلاف متفرج كانوا خارج الملعب، ووجه الشكر لتركى آل تركي للمرة الثانية، على هذا الموقف المحترم، وهذا أثبت أن الزمالك فوق الجميع.



وأعلن رئيس الزمالك، أنه قرر تقديم بلاغ للنائب العام ضد أعضاء اللجنة الأوليمبية، وأنه تم شطب أعضائها الزمالكاوية من النادي، وعلى رأسهم حازم أمام، مؤكدا أنه يشعر بالخجل من وقوف أولاد الزمالك باللجنة أمام ناديهم، والموافقه على نقل مبارياته خارج النادي، مؤكدا أن الزمالك دعم الزملكاوية فى انتخابات اللجنة، وأنه سبب نجاحهم فى الانتخابات الماضية



ووجه منصور تحذيرا لممدوح عباس بالابتعاد عن النادي والتوقف عن محاربته، قائلا: "أقول لعباس ماذا تريد من الزمالك، أبتعد عن النادي يا طاعون، ولو كنت رجلا خض الانتخابات، أدعوك لخوضها، لكنك لن تستطيع بعد شطبك"، مؤكدا: "عباس تدخل في القرارات وعلم بها قبل إصدارها" .



وهاجم رئيس الزمالك، عمرو مصطفى فهمى السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قائلا: "من الخجل والعار أن يتم اختيار مؤسس جماعة أولتراس أهلاوي فى مصر ليكون سكرتيرا للكاف، وأنه جاء بالتوريث، حيث كان والده يشغل المنصب ذاته، وهذا الشخص تعدى على والده أكثر من مرة ولا يمكن أن ينفي ذلك".



وأشاد منصور، بأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى، قائلا: "أن بيانه محترم، ولن أرد عليه، خاصة بعدم أعلن بأنه لا يعلم شيئا عن العقوبات التى وقعت عليه"، وعن المؤامرة التي تحاك ضده للرحيل عن الزمالك، أكد منصور أنه لن يرحل عن النادي، إلا إذا كان بقرار من الجمعية العمومية.



وأكد أنه يتعرض للهجوم الحاد من الجانب القطري في الفترة الأخيرة، موضحا: "الهجوم وضح جدا على شخصي من الجانب القطري ومسؤولو الاتحاد القطري لكرة القدم"، وتابع: "أقول لهم لا أبالي في هذا الهجوم ولا النظام القطري بأكمله".



وأعلن رئيس الزمالك، أن مجلس الإدارة قرر عقد جمعية عمومية طارئة يومي ١٨ و١٩ أكتوبر، من أجل بحث الأحداث الأخيرة، وعرض الأحداث الأخيرة لأبداء رأيها، وأشار أنه عار على هيئة مصرية، أن تتقديم بشكوى ضد نادى فى الخارج، سواء باللجوء إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أو اللجنة الأوليمبية الدولية .



وكشف منصور، أنه طبقا للقوانين الخاصة بالرياضة المصرية، فاللجنة الأوليمبية المصرية، بدون لائحة خاصة، كاشفا بأنها لم تقم بإعداد لائحة لها قبل يوم 31 أغسطس 2017، وهو ما يعانى أن كل القرارات الخاصة بها باطلة، كما ينص قانون الرياضة المصري.



وتابع: "أن ما حدث من اللجنة الأوليمبية بالذهاب إلى الأوليمبية الدولية فى سويسرا، يعد بمثابة استقواء بمنظمة أجنبية على ناد مصري"، وعلق على بيانها الأخير بشأن العقوبات ضده وضد نادي الزمالك، قائلا: "هل من العقل أن يتم اتخاذ قرارات قبل إجراء تحقيق!".



واختتم: "أعدكم بأن الأسد سيرد عليكم، ويخرج ليأكل الفئران والأرانب والتعابين ستدخل جحورها، ولا يوجد أحد منكم يملك قرار منعي من حضور مباريات الزمالك، وأن كل قرارات اللجنة باطلة، وأن اللجوء للجنة دولية ضد مواطن مصري هو استقواء بمنظمة أجنبية خارجية".