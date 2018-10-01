مواصلات مصر الاتوبيس الذكي

مدحت اسماعيل:

قال العميد عباس مراد المتحدث الرسمي لشركة مواصلات مصر للنقل الجماعي، ان هناك اقبالاً كبير من ركاب الشركة على استخدام الكارت الذكي، بدلاً من دفع التذكرة يدوياً للسائق، لافتاً الي ان نحو 300 شخص قاموا بشراء الكارت من منافذ شركة فوري بداية من اليوم وحتي الساعة الثانية ظهراً.



ولفت فى تصريح لـ"المال"، ان رفع قيمة التذكرة حال دفعها للسائق بشكل مباشر بدون استخدام الكارت الذكي الي 15 جنيهاً، مقارنة بـ12 جنيها قيدمة التذكرة فى الكارت، جذب اكبر عدد من الركاب، لتجنبه دفع 3 جنيهات اضافية.



واوضح إن نظام الكارت الذكي تم تفعيله بداية من اليوم،فى الاتوبيسات، بينما قيمة الذتكرة فى المني باص كما هي لم تتغير وتبلغ 8 جنيهات فى الوقت الحالي.

وأكدت شركة مواصلات مصر شركة النقل الجماعي الذكي، فى بيان لها صباح اليوم ـ أنها لم تقم بتحريك أسعارها منذ بدء عملها في مصر رغم زيادات الوقود، مشيرة في تصريحات خاصة إلى أن ماتم من تحريك أسعار في استخدام الكارت الذكي لا يتعدى 20% فقط، حيث بدأ منذ الأول من أكتوبر تفعيل كارت مواصلاتي الذي تصل فيه قيمة الرحلة 12 جنيها، بينما تصل سعر التذكر العادية بدون استخدام الكارت 15 جنيها.

وأضافت الشركة أن ارتفاع سعر التذكرة ثلاث جنيهات لفترة محدودة، حتى يتم تعميم التعامل بالكارت الذكي وتقديم خدمة أفضل، حيث اتخذت الشركة قرارا بتحمل المصاريف الإدارية الخاصة بشحن الكارت من منافذ فوري.

كانت شركة مواصلات مصر قد أعلنت منذ عدة أشهر عن الاتفاق مع شركة فوري للبدء في تفعيل منظومة الدفع الذكية لرحلات الأوتوبيس الذكي من خلال كارت "مواصلاتي".

وسيتم شحن كارت "مواصلاتي" من خلال منافذ فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث يمكن شحنها بداية من مبلغ 20 جنيهاً ولدى العميل حرية كاملة في شحن الرصيد وفقا لاستخداماته

