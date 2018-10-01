نعيم: فشل المؤشر في اختراق 14750 نقطة يدفعه نحو 14100 نقطة

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أسماء السيد:



توقعت بحوث شركة "نعيم" القابضة" اتجاه مؤشر البورصة الرئيسي نحو نطاق الدعم عند 14000 – 14100 نقطة وذلك عقب فشله في اختراق منطقة الـ14800 نقطة.



وأضافت "نعيم" في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخة منها أن المؤشر لم ينجح في مسعاه لتخطى منطقة المقاومة عند 14750 نقطة، ما يدفع به للتراجع نحو المستويات سالفة الذكر، ناصحة المتعاملين بأن يستغلوا محاولات الصعود كفرصة للبيع.



وأنهت البورصة تعاملاتها بجلسة اليوم الإثنين أولى جلسات الشهر الجاري على تراجع جماعي سجل فيه مؤشرها الرئيسي 1% ليصل 14446 نقطة، ومؤشر السهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2% عند 697 نقطة.