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نقل وملاحة
مواصلات مصر: رفع التذكرة جنيهين هدفه تطبيق المنظومة الإلكترونية
الإثنين 01 أكتوبر 2018 05:47 م
هشام طه رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر
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هشام طه رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر
مدحت إسماعيل:
قال الدكتور هشام طه، رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر للنقل الجماعي الذكي، إن شركته رفعت أسعار تذاكر الأتوبيسات من 10 إلى 12 جنيهًا، بواقع زيادة بقيمة جنيهين للكارت الذكي، لافتًا إلى أن التحريك يهدف لتغطية تكاليف الدخلة، مؤكدًا أن شركته تتكبد خسائر فى الوقت الحالي.
وأوضح لـ"المال"، أن رفع التذكرة لهدفان، الأول: تطبيق المنظومة الالكترونية للخدمة عبر توجه الجمهور لاستخدام الكارت الذكي بقيمة 12 جنيهًا للرحلة، وبدونه ستكون سعر الرحلة 15، فضلاً عن تغطية تكاليف الخدمة وتحويل خسائر الشركة إلى مؤشرات إيجابية.
وقالت الشركة، فى بيان لها، اليوم الإثنين، إن الشركة لم تقوم تحرك أسعارها منذ بدء عملها في مصر رغم زيادة الوقود مؤخراً، وما تم من تحريك أسعار في استخدام الكارت الذكي لا يتعدى 20%، إذ بدا ـ اليوم ـ تفعيل كارت مواصلاتي الذي تصل فيه قيمة الرحلة 12، بينما تصل سعر التذكر العادية بدون استخدام الكارت 15 فقط بزيادة قدرها ثلاث جنيهات.
كانت شركة مواصلات مصر، قد أعلنت منذ عدة أشهر عن الاتفاق مع شركة فوري للبدء في تفعيل منظومة الدفع الذكية لرحلات الأوتوبيس الذكي من خلال كارت "مواصلاتي".
وسيتم شحن كارت "مواصلاتي" من خلال منافذ فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويمكن شحنها بداية من مبلغ 20 جنيهًا ولدى العميل حرية كاملة في شحن الرصيد وفقاً لاستخداماته، وهذه الخطوة تأتي في إطار التوجه الذي تتبناه إلى المساهمة فى تحقيق رؤية الدولة في التحول إلى مجتمع لا نقدني، والعمل على شبكة المواصلات الخاصة بالكامل من خلال الكارت الذكي، وتسعى إلى أن يكون 95% من العملاء من مستخدمي الكارت الذكي.
وقال طه، إن أسطول الشركة الحالي ينقل 500 ألف راكب شهرياً، ومستهدف بنهاية العام الحالي 2018، إن يصل إلى مليوني راكب فى الشهر الواحد، موضحاً أن استثمارات الشركة طويلة المدي، وتحقيق الأرباح الإيجابية سيكون بعد فترة من تطبيق الخدمة.
ومقرر أن تبدأ "مواصلات مصر"، خلال الفترة المقبلة بتشغيل المرحلة الثانية من استثمارات الشركة إلى 88 أتوبيسًا على 10 خطوط جديدة فى نطاق منطقة القاهرة الجديدة، بتكلفة تزيد على 75 مليون جنيه.
وتستهدف قبل نهاية العام الحالي 2018، أن يصل حجم أتوبيساتها فى الشارع 238، مقارنة بـ 56 تسير على 6 خطوط فى الوقت الحالي.
يذكر أن شركة مواصلات مصر هي الشركة المسئولة عن تنفيذ مشروع النقل الجماعي الذكي فى مصر، بالتعاون مع محافظة القاهرة، وهيئة النقل العام، باستثمارات مصرية إماراتية، وبدأت عملها الفعلي منتصف العام الماضي 2017.
وتعتبر شركة مواصلات مصر الشركة الأولى التي تعمل بالمواصفات القياسية العالمية للنقل الجماعي باستخدام جميع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمنظومة النقل، والتي تعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة على النقل الجماعي الذكي في مصر، تحت إشراف محافظة القاهرة وهيئة النقل العام.
مواصلات مصر
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