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بنـــوك
المركزي: 7 مليارات جنيه انخفاضا فى النقد المصدر خلال شهر
الإثنين 01 أكتوبر 2018 03:02 م
البنك المركزى 1
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البنك المركزى 1
أحمد الدسوقى:
قال البنك المركزى المصرى، إن النقد المصدر انخفض بقيمة 7 مليارات جنيه ليتراجع إلى 479 مليار جنيه نهاية شهر يوليو الماضى، مقارنة بـ 486 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو الماضى.
وأضاف المركزى فى أحدث تقاريره، أن النقد المصدر فئة المائتا جنيه تراجع إلى 279 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى، مقابل 281 مليار جنيه بنهاية يوينو الماضى، كما انخفض النقد المصدر فئة المائة جنيه إلى 156 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى مقارنة بـ 160 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
وذكر البنك المركزى أن النقد المتداول خارج خزائنه تراجع بقيمة 9 مليارات جنيه ليصل إلى 473 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى مقابل 482 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
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