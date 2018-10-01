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استثمار
يوم خاص للشركات الأوروبية عن حماية البيئة بمؤتمر التنوع البيولوجى
الإثنين 01 أكتوبر 2018 02:32 م
ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة
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ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة
سمر السيد
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه من المقرر أن ينعقد علي هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجى، يوم خاص للشركات الأوروبية للتحدث عن خطوات واضحة للحفاظ على البيئة، مؤكدة أن اشراك القطاع الخاص مهم.
يذكر أن مصر ستستضيف خلال الفترة من ١٣ إلى ٢٩ نوفمبر المقبل فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ كأول دولة عربية وافريقية تستضيف هذا الحدث.
ويعد المؤتمر أحد أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة فى مجال التنوع البيولوجي تحت شعار "الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب " وسيؤدي ذلك إليّ تعزيز التعاون لوقف تدهور التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم والمساهمة في تحقيق أهداف الاتفاقية.
وأضافت فؤاد في كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم لمتابعة التحضيرات الخاصة بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي، أن الوزارة وجهت دعوة للشركات الأوروبية لتبادل الخبرات مع نظيرتها المصرية حول موضوعات تتعلق بالتنوع البيولوجي على هامش انعقاد المؤتمر.
ولفتت إلى أنه من المقرر تنظيم يومى ١٤و١٥ نوفمبر المقبل منتدى استثمار تحت رعاية الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وبحضور شركات من القطاع الخاص.
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