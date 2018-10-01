كريستيانا باسكا: اتفاقية التنوع البيولوجي أحرزت تقدمًا دوليًا

كريستيانا باسكا

سمر السيد



قالت الدكتورة كريستيانا باسكا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، إن هناك تقدم بالدول على صعيد تنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، لكن ليس كبيرًا، ولم يتم تحقيق الإنجاز المرغوب.



ووجهت "باسكا" تشجيعًا في كلمتها بالمؤتمر الصحفي، الذي عقدته وزارة البيئة -اليوم الإثنين- لمتابعة التحضيرات بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، المقرر تنظيمه في الفترة من ١٣ إلى ٢٩ نوفمبر المقبل، لدول العالم للإسراع من تحقيق أهداف التنوع البيولوجي.



وقالت إنه تم وضع قانون المحميات الطبيعية بمصر، مشيدة بتلك الخطوة التي تعتبر تنفيذًا لبنود اتفاق التنوع البيولوجي.

