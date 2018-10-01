تعرف على أسماء الفائزين بجائزة نوبل فى الطب

أحمد صبرىأعلنت جمعية جائزة نوبل السويدية عن منح جائزة نوبل فى الطب لكل من الأمريكى جايمس اليسون واليابانى تاسوكا هونجو مناصفة بسبب مساهماتهما فى اكتشاف علاج للسرطان.وبحسب الصفحة الرسمية للأكاديمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أكدت أن الجائزة منحت لاكتشافهما علاجا للسرطان باستخدام مثبطات منظم المناعة السلبية وهو ما ساعد الملايين فى الشفاء من المرض القاتل.