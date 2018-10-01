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سيــارات
صور| وصول الدفعة الأولى من أتوبيسات MCV الهجينية لسنغافورة
الإثنين 01 أكتوبر 2018 02:29 م
صناعة وسائل النقل MCV
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صناعة وسائل النقل MCV
شريف عيسى
علمت "المال" من مصدر بمجموعة صناعة وسائل النقل MCV، مصنع أتوبيسات مرسيدس وغيرها من العلامات التجارية فى مجال الحافلات، وصول الدفعة الأولى من الأتوبيسات الهجينة إلى سنغافورة.
وأشار المصدر إلى أن الأتوبيسات الموردة إلى سنغافورة تم صناعتها بمصانع المجموعة بالعاشر من رمضان بمحرك هجين يجمع بين الديزل والكهرباء، والذى سبق وطرحته MCV خلال فعاليات معرض هانوفر للسيارات التجارية بألمانيا، فى دورته السابعة والستين، والذي انطلقت فعالياته فى العشرين من الشهر الحالى.
وتابع "صمم مهندسو MCV الأتوبيسات الهجينية الموردة إلى سنغافورة على هيكل "شاسيه" فولفو B5LH منخفض الطابق، بمحرك فولفو D5K رباعي الأسطوانات، بقوة 240 حصانا، بمواصفات الانبعاثات الأوروبية "يورو 6".
كان رجل الأعمال كريم غبور، رئيس مجلس إدارة MCV، قد كشف حوار سابق مع "المال" عن اقتناصه مناقصة عالمية لتوريد 50 أتوبيسا هجينا بدولة سنغافورة.
وأشار إلى أن قرار تحرير أسعار الصرف ساهم فى نمو صادرات MCV من الأتوبيسات، بنسبة تراوحت ما بين 20 و30%، عبر فتح أسواق جديدة فى كل من فرنسا، والدول الإسكندنافية، إلى جانب هونج كونج ونيوزيلاندا.
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