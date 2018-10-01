بروتوكول بين البورصة والقاهرة للاستثمار لرفع درجة الوعي المالي

محمد فريد: تنويع القطاعات في البورصة يعزز من صلابة وقوة السوق كمحرك للنمو الاقتصادي





حسن القلا: القيد بالبورصة يسرع وتيرة نمو الشركة وتمويل توسعاتها المستقبلية





محمد القلا: نستهدف مليار جنيه استثمارات جديدة خلال الثلاث سنوات المقبلة





تغطية الطرح العام 18,8 مرة والخاص 10,3 مرة ليستحوذ العرب والأجانب على 77% من إجمالي الطرح





المال ـ خاص:

استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية اليوم الإثنين، الوافد رقم 225 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسي، وهي أسهم شركة «القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية» والتي سيتم تداولها تحت رمز "CIRA "، بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات شركة القاهرة للاستثمار والتنمية.

وتم تنفيذ طرح عام وخاص لعدد 207.2 مليون سهم بنسبة 37.8% من أسهم رأس مال الشركة بسعر 6 جنيهات للسهم وبقيمة إجمالية (للكمية المنفذة) 1,2 مليار جنيه.

وبلغت عدد أسهم الطرح العام 14,5 مليون سهم تمثل 7% من عدد الأسهم المعروضة للبيع و2.6% تقريبا من أسهم رأس مال الشركة المصدر، فيما بلغت عدد أسهم الطرح الخاص 192,73مليون سهم تمثل 93% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع و35.2% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر.

وتمت تغطية الطرح العام 18.87 مرة بما يعادل نسبة تخصيص 5.3% حيث بلغت إجمالي الكمية المطلوبة عدد 273,8 مليون سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1.64 مليار جنيه، فيما تمت تغطية الطرح الخاص لعدد 192,7 سهم البالغ قيمته 1.16 مليار جنيه 10.36 مرة وذلـك بإجمالي طلبات بلغت قيمتها 10.89 مليار جنيه.

وقد بلغ نصيب غير المصريين "العرب والأجانب" 77%، فيما بلغ نصيب المصريين 23% من إجمالي الطرح (العام والخاص).

وقال محمد فريد، رئيس البورصة، إن لأسواق المال دور مهم في تعبئة المدخرات اللازمة لتمويل عملية النمو الاقتصادي القائم على توسعات الشركات العاملة في المجالات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وذكر فريد، أن الإقبال الكبير من المستثمرين" العرب والأجانب" ليمثلوا 77% من إجمالي الطرح، يؤكد الثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية في مناخ الاستثمار في مصر في ظل الإصلاحات الأخيرة على كافة الأصعدة "ماليًا ونقديًا وتشريعيًا"، والتي عززت الثقة بشكل كبير في الاقتصاد المصري.

وتابع أن إدارة البورصة تعمل دوما على اجتذاب مزيد من الشركات القوية والراغبة في التوسع والنمو للقيد، بمختلف القطاعات، "فالتنوع الذي تتمتع به البورصة يعزز من صلابة وقوة سوق الأوراق المالية المصري في المساهمة في النمو الاقتصادي".

كما ذكر أن نموذج العمل المتبع يظهر جاذبية قطاع التعليم وإمكانية الاعتماد على البورصة المصرية للمساهمة في تحقيق المستهدفات الخاصة برؤية مصر التنموية، آملين في وجود شركات أخرى في مختلف القطاعات والمجالات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والنقل.

وكشف رئيس البورصة عن التنسيق مع مسئولي شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية لتوقيع بروتوكول تعاون يقضي بنشر الثقافة المالية ورفع درجة الوعي المالي والاستثمار ويستفيد منه قرابة 14 ألف طالب، دعما لجهود الدولة لتعزيز الشمول المالي.

وأكد فريد أن بروتوكول التعاون لنشر الثقافة المالية لطلاب المدارس التابعة لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية، سيتضمن برامج متخصصة ما بين فيديوهات وعمل محاضرات محاكاة للطلاب لتعريفهم بكيفية التعامل في البورصة، مشيرا إلى أنه جار التنسيق مع الشركة في هذا الشأن.

وتمتلك شركة القاهرة للاستثمار والتنمية 19 مدرسة على مستوى الجمهورية، يدرس بها 22 ألف طالب، إضافة إلى جامعة بدر، ويعمل بها 4127 عاملا.

وقال الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، إن بدء التداول على أسهم الشركة في البورصة خطوة تسرع من وتيرة نمو الأعمال، مؤكدا تطلعه إلى مواصلة تنمية أعمال الشركة واستكمال استراتيجيتها التوسعية.

وأضاف محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية، أن شركته تستهدف استثمار نحو مليار جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة، مع العمل على مضاعفة حجم أعمال الشركة 4 مرات خلال السبع سنوات المقبلة.

وتابع القلا أن المشاركة القوية من قبل المستثمرين الأجانب والعرب في هذا الطرح تعكس الصورة الإيجابية العامة لسوق المال المصرية كإحدى أهم الأسواق الإقليمية".