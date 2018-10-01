أسعار الطماطم تواصل قفزاتها والكيلو يسجل 12 جنيهًا

الطماطم



الصاوى أحمد



ارتفعت أسعار الخضراوات اليوم الإثنين، طبقا لتجار تجزئة في بورصة السوق اليوم.



وتراوحت الطماطم بين 10 إلى 12 جنيها بدلا من 8 قبل أيام، كمتوسط أسعار متداولة والبطاطس 7.5والفاصوليا 15 جنيها بسبب انخفاض معدلات طرح المحاصيل فى الأسواق.



ولفت تجار إلى أن سعر الكوسة انخفض لـ7 بدلا من8 جنيهات والخيار 6 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والباذنجان العروس 6، الفلفل بين 6 إلي 8 جنيهات، والبصل 6، والجزر 8، والفلفل الألوان 24 والبامية 15 والملوخية جنيهين للربطة و الليمون 8 جنيهات، والثوم الأبيض 8 وربطة الخضرة نصف جنيه.



واستقر سعر المانجو "العويس" متراوحا بين 25 إلي 30 جنيها، و"الزبدية" من 20 إلي 25 جنيها، والبلح الأصفر 5 والأحمر 8 والرمان 6.5 والجوافة 6.5 والبلح البارحي من 20 إلي 25 جنيها في المتوسط والتفاح 25 جنيها .



ولفت التجار إلى أن سعر العنب 8 والخوخ 25 جنيها والبرقوق 25 جنيها، والكمثري 20 والتين من 10 إلى 15 جنيها.

















