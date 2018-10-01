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اقتصاد وأسواق
أسعار الطماطم تواصل قفزاتها والكيلو يسجل 12 جنيهًا
الإثنين 01 أكتوبر 2018 02:15 م
الطماطم
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الطماطم
الصاوى أحمد
ارتفعت أسعار الخضراوات اليوم الإثنين، طبقا لتجار تجزئة في بورصة السوق اليوم.
وتراوحت الطماطم بين 10 إلى 12 جنيها بدلا من 8 قبل أيام، كمتوسط أسعار متداولة والبطاطس 7.5والفاصوليا 15 جنيها بسبب انخفاض معدلات طرح المحاصيل فى الأسواق.
ولفت تجار إلى أن سعر الكوسة انخفض لـ7 بدلا من8 جنيهات والخيار 6 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والباذنجان العروس 6، الفلفل بين 6 إلي 8 جنيهات، والبصل 6، والجزر 8، والفلفل الألوان 24 والبامية 15 والملوخية جنيهين للربطة و الليمون 8 جنيهات، والثوم الأبيض 8 وربطة الخضرة نصف جنيه.
واستقر سعر المانجو "العويس" متراوحا بين 25 إلي 30 جنيها، و"الزبدية" من 20 إلي 25 جنيها، والبلح الأصفر 5 والأحمر 8 والرمان 6.5 والجوافة 6.5 والبلح البارحي من 20 إلي 25 جنيها في المتوسط والتفاح 25 جنيها .
ولفت التجار إلى أن سعر العنب 8 والخوخ 25 جنيها والبرقوق 25 جنيها، والكمثري 20 والتين من 10 إلى 15 جنيها.
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