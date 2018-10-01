أحمد الهيتمى: مشروعات مدينة نصر للإسكان تحقق إقبالا من العاملين بالخارج

أحمد الهيتمى



نستهدف مساحات من 200 الى 400 فدان.. ومبيعات 5.5 مليار جنيه



رسالة دبى - بدور إبراهيم:



قال أحمد الهيتمى، العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير , إن الشركة حرصت على التواجد خلال العام الحالى بمعرض سيتى سكيب دبى 2018، والذى يشهد للمرة الأولى تواجد جناح مخصص للشركات المصرية وتواجد وزارة الاسكان بعد سنوات من عدم المشاركة، مشيراً إلى حرص الشركة على التواجد فى الفعاليات والمعارض الدولية، وطرح مشروعاتها.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "المال" على هامش فعاليات مؤتمر سيتى سكيب دبى 2018، أن الشركة شاركت فى الأونة الأخيرة فى العديد من المعارض الخارجية، ورصدت خلالها اهتماماً كبيراً وتفعيلا للرغبات الشرائية من قبل العملاء المصريين العاملين بالخارج، خاصة بدول الخليج العربى وقد ارتفع حجم التحويلات إلى مصر من تلك الشريحة مؤخراً ليتخطى 24 مليار دولار .



وأوضح أن الشركة تطرح مشروعين رئيسين بالمعرض، هما تاج سيتى بقلب مدينة نصر، وسراي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن المشروعين شهداً إقبالا كبيراً من العملاء المصريين العاملين بالخارج، خلال الطرح فى معارض خارجية منها دبى وأبو ظبى .



ولفت إلى أن حرصت على إضفاء طابع متميز للمشروعين، وعلى سبيل المثال تم التركيز فى مشروع تاج سيتى على البعد الثقافى، وإعادة إحياء الإحساس بطابع القاهرة الخديوية ووسط البلد، كما يتميز مشروع سراى بموقعه الفريد بالقاهرة الجديدة وبالقرب من العاصمة الإدارية .



وشدد على أن مشروعات الشركة تتسم بتحقيق معدلات مرتفعة من الإنجاز فى الأعمال الإنشائية، بما يتيح للعميل فرص المعاينة والدراسة على أرض الواقع.



وأضاف أن الشركة تدرس الحصول على أراض بمنطقة غرب القاهرة أو الساحل الشمالى، وتستهدف مساحات كبرى تتراوح بين 200 إلى 400 فدان .



ولفت الى ان الشركة لديها اهتمام بكافة المشروعات والفرص الاستثمارية التى يتم طرحها من قبل الدولة وكذلك مشروعات الشراكة، كما تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 5.5 مليار جنيه، بنهاية العام الجارى.













