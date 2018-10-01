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رياضة
تركي آل الشيخ يعلن دعم إنفانتينو لرئاسة الفيفا
الإثنين 01 أكتوبر 2018 02:09 م
تركي آل الشيخ
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تركي آل الشيخ
أحمد صبرى
قال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، مستشار الديوان الملكي، إنه يدعم جيانى إنفانتينو لرئاسة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بصفته رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم، مؤكدًا أنه يقدم كل الدعم له.
وأشار آل الشيخ، فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": "بصفتي رئيساً للاتحاد العربي واتحاد التضامن الإسلامي.. أعلن دعمي الكامل للسيد جياني انفانتينو في انتخابات الفيفا المقبلة، واستمراره لفترة رئاسية جديدة".
تركى آل الشيخ
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