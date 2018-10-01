أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

رياضة

تركي آل الشيخ يعلن دعم إنفانتينو لرئاسة الفيفا

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
أخبار متعلقة
small-img
تركي آل الشيخ يدافع عن مرتضى منصور ويتعهد باحتواء أزمته مع "كاف"
small-img
آل الشيخ: ندعم استضافة المغرب لأمم إفريقيا
تركي آل الشيخ

أحمد صبرى

قال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، مستشار الديوان الملكي، إنه يدعم جيانى إنفانتينو لرئاسة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بصفته رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم، مؤكدًا أنه يقدم كل الدعم له.

وأشار آل الشيخ، فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": "بصفتي رئيساً للاتحاد العربي واتحاد التضامن الإسلامي.. أعلن دعمي الكامل للسيد جياني انفانتينو في انتخابات الفيفا المقبلة، واستمراره لفترة رئاسية جديدة".


تركى آل الشيخ
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا