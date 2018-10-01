عمرو القاضى: سيتى إيدج تطلق أولى مراحل أبراج المنصورة الجديدة

المنصورة الجديدة

بدور إبراهيم:



قال عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى إن الشركة ستطلق الأسبوع الجارى فى توقيت واحد بمصر ودبى المرحلة الأولى من أبراج ووحدات مدينة المنصورة الجديدة والتى أطلق عليها مسمى زاهية.



وأضاف القاضي فى تصريحات لـ"المال" على هامش مؤتمر سيتى سكيب دبى 2018, أن الشركة تشارك بجزء خاص من الجناح المصرى بمعرض سيتى سكيب دبى يختلف عن الجزء الخاص بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، لافتا إلى أن التواجد المصرى والحكومى بمعرض سيتى سكيب دبى للمرة الأولى يعد بمثابة الخطوة الرسمية للدولة نحو تصدير العقار وتعريف العملاء بالقطاع العقارى المصرى والفرص الاستثمارية المتاحة به حالياً وكذلك قدرته على تحقيق أعلى عوائد استثمارية بالعالم.

وأشار إلى أن الشركة تطرح مشروع المنصورة الجديدة فى مصر ودبى بأسعار واحدة إلا أنها تمنح ميزة تنافسية حال السداد بالدولار من قبل العملاء الأجانب وهو تثبيت سعره طوال فترة التقسيط بمتوسط أفضل من سعر السوق الحالية.



وأوضح أن المشروع يعد بمثابة نقلة حضارية للدلتا بالكامل كونه أول مدينة متكاملة الخدمات الصحية والترفيهية والتعليمية والتجارية وغيرها وتوفر وحدات مميزة على أعلى مستوى من التشطيب، كما أن نسب الإنجاز المرتفعة بالمدينة من حيث المرافق والخدمات.



وقال إن مشروع مدينة العلمين الجديدة حقق مبيعات حتى الآن تعادل 7.5 مليار جنيه، بما يعكس تميز ونجاح تلك المشروعات، متوقعا أن تحقق المنصورة الجديدة مبيعات كبرى فى ضوء اهتمام شريحة كبيرة من العملاء والمستثمرين بها.



وأضاف أن الشركة استطاعت تحقيق نجاحات متواصلة من حيث أعلى أرقام بيعية خلال عامها الأول فى السوق المصرية بما وضع مسئولية كبيرة على كاهل الشركة فى العام المقبل لمواصلة النجاح.



وكانت «سيتى إيدج» وقعت مع وزارة الإسكان فى مايو الماضى، بروتوكول تعاون تتولى بموجبه إدارة الإشراف على الإنشاءات وتنفيذ العلامة التجارية والتسويق والمبيعات، وخدمة ما بعد البيع والصيانة لسبعة مشروعات جديدة فى كل من العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة.

