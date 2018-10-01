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بورصة وشركات
لمناقشة استراتيجية الطروحات.. هشام توفيق يلتقي مجتمع سوق المال الإثنين
الإثنين 01 أكتوبر 2018 02:16 م
هشام توفيق 556996
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منى عبدالباري:
تستضيف الهيئة العامة للرقابة المالية الإثنين المقبل، اجتماع الجمعية المصرية للأوراق المالية "أكما"، لمناقشة ملامح برنامج الطروحات الحكومية، واستراتيجية الهيئة، والبورصة المرحلة المقبلة.
وقالت مصادر لـ"المال" إن الاجتماع سينعقد بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس البورصة المصرية دكتور محمد فريد، ورئيس الرقابة المالية دكتور محمد عمران، واللواء محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة، ومحمد ماهر رئيس مجلس إدارة "أكما".
ووفقا لـ "المصادر" يعد هذا الاجتماع الأول الذي يجمع بين وزير قطاع الأعمال ومجتمع الأعمال، بهدف عرض استراتيجية برنامج الطروحات، ومناقشة دور مجتمع سوق المال في تحقيق أهدافها.
وتبدأ مصر برنامج الطروحات الحكومية الشهر الجاري بالشركة الشرقية للدخان، من خلال طرح حصة إضافية نسبتها 4.5% من أسهم الشركة، يعول عليها لتحقيق حصيلة قيمتها 2 مليار جنيه.
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