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ثقافة وفنون
رانيا فريد شوقي تغيب عن تكريم همسة باسم والدها
الإثنين 01 أكتوبر 2018 01:55 م
رانيا فريد شوقي
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رانيا فريد شوقي
أحمد حمدي:
غابت النجمة رانيا فريد شوقي مساء أمس عن تكريمها عن مسلسل عوالم خفية الذي قدمته مع النجم عادل إمام هذا العام.
وذلك في مهرجان همسة للثقافة والفنون الذي أقيم بأكاديمية الفنون تحت رعاية فتحي الحصري.
ورغم أن هذه الدورة حملت اسم النجم الراحل فريد شوقي والد رانيا إلا أنها لم تكن حاضرة وقت الإعلان عن تكريمها ما أثار اندهاش الحاضرين، حيث كان من المفترض تواجدها من أوائل النجوم في هذا الحفل لكونه حمل اسم والدها الراحل فريد شوقي.
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