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بنـــوك
23 مليار جنيه زيادة باستثمارات البنوك في أذون الخزانة خلال أغسطس
الإثنين 01 أكتوبر 2018 02:16 م
البنك المركزى 2
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البنك المركزى 2
سيد بدر
ارتفعت استثمارات البنوك في أذون الخزانة الحكومية، 23 مليار جنيه، خلال شهر أغسطس
الماضي.
وبلغت الاستثمارات 731.06 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 708.064 مليار جنيه بنهاية يوليو، وفقًا للتقرير الشهري للبنك المركزي الصادر، اليوم الإثنين.
وجاءت معظم الزيادة من بنوك القطاع العام التي دعمت استثماراتها 26.2 مليار جنيه، بنهاية أغسطس، لتسجل 362.2 مليار جنيه بنهاية الشهر، وارتفاع استثمارات فروع البنوك الأجنبية ملياري جنيه لتصل إلى 40.3 مليار.
وتراجعت استثمارات بنوك القطاع الخاص 4.8 مليار جنيه، خلال نفس الفترة لتسجل 316.5 مليار جنيه، واستثمارات البنوك المتخصصة لتصل إلى 12.1 مليار جنيه بتراجع 373 مليون جنيه.
وسجل الرصيد القائمة من أذون الخزانة بنهاية أغسطس 1.295 تريليون جنيه، بنهاية أغسطس، مقابل 1.271 تريليون جنيه بنهاية يوليو، بارتفاع 24 مليار جنيه تقريبًا.
البنك المركزى المصرى
أذون الخزانة
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