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استثمار
البيئة: مصر قادرة على ترأس مؤتمر التنوع البيولوجى
الإثنين 01 أكتوبر 2018 01:53 م
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
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الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
سمر السيد
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذه اللحظة من عمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي تعتبر حرجة ومن هنا تأتي أهمية مؤتمر الأطراف الرابع العشر لتلك الاتفاقية المقرر تنظيمه في الفترة من ١٣الي ٢٩نوفمبر المقبل لوضع الأبعاد المختلفة لمسألة التنوع البيولوجى بعد عام ٢٠٢٠.
واشارت في كلمتها بفعالية المؤتمر الذي نظمته وزارة البيئة اليوم لمتابعة التحضيرات الخاصة بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي، إلى أن مصر على قدر المسؤولية وتستطيع قيادة وترأس المؤتمر.
وأضافت أن الوزارة حاولت التفكير للترويج وعرض مفهوم التنوع البيولوجي علي الرأي العام الذي يتعلق بأى شىء نعتمد عليه فى حياتنا.
وقالت انه من الضروري اشراك اصحاب المصلحة ووسائل الاعلام للتوعية والترويج للمؤتمر وموضوعاته، مشيرة إلى أن القطاع الخاص في قطاعات الطاقةً والصناعة والتعدين والصحة وممثلي الحكومات والمجتمع المدني والبرلمان سيكون لهم ادوار خلال فعاليات ذلك الحدث.
وقالت إن منظمة الامم المتحدة دعمت مصر في كافة المتطلبات، كما اهتمت بالرد علي كافة الاستفسارات التي اثارتها الوزارة.
يُشار الي ان مفهوم التنوع البيولوجي يعبر عن جميع انواع الحياة علي الارض والتي يعد الانسان جزءا منها.
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