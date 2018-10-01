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استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تتراجع 855 مليون دولار خلال شهر
الإثنين 01 أكتوبر 2018 01:45 م
محمد معيط - وزير المالية
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محمد معيط - وزير المالية
سيد بدر:
شهد شهر أغسطس الماضي استمرارًا لموجة تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية التي بدأتها منذ مارس الماضي، لتفقد 14.8 مليار جنيه ما يعادل 855 مليون دولار خلال شهر، وفقًا لسعر الصرف المُعلن من البنك المركزي بنهاية الفترة.
وأوضحت بيانات البنك المركزي، أن استثمارات الأجانب في الأذون سجلت 254.3 مليار جنيه (ما يعادل 14.155 مليار دولار)، بنهاية أغسطس، مقابل 269.115 مليار جنيه بنهاية يوليو (ما يعادل 15.01 مليار دولار).
وتسجل إجمالي التراجعات منذ مارس الماضي 7.355 مليار دولار، وفقًا للأرقام المُعلنة من البنك المركزي.
وبدأت موجة تراجعات استثمارات الأجانب في أذون الخزانة منذ مارس الماضي، تزامنًا مع الأزمات المتالية المتلاحقة في الأرجنتين وفنزويلا ثم تركيا، والتي انتقلت لمعظم الأسواق الناشئة وأدت لهبوط جزء من استثمارات الأجانب في أدوات الدين بهذه الدول، بجانب تحركات البنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة.
وفي تقرير الشهر الجاري، قال معهد التمويل الدولي إن الأجانب سحبوا 6.2 مليارات دولار من سوق الدين السيادي في مصر خلال 4 أشهر، في الفترة بين أبريل ويوليو 2018، متوقعًا أن تنخفض محفظة استثمارات الأجانب في مصر إلى 9.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري ثم 6.2 مليارًا خلال العام المالي 19/2020.
البنك المركزى المصرى
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