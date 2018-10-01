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بورصة وشركات
أوراسكوم للتنمية مصر: سنمول زيادة رأس المال بالكامل
الإثنين 01 أكتوبر 2018 01:20 م
زيادة رأس المال
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50% نموًا بإيرادات أوراسكوم للتنمية مصر في النصف اﻷول
زيادة رأس المال 2
رجب عزالدين
قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إنها ستقوم بتمويل كامل قيمة الزيادة المقررة في رأس مال الشركة بالكامل، بهدف تمويل نظام الإثابة والتحفيز الخاص بها.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية -أمس الأحد- إن شركة أوراسكوم للتنمية مصر أودعتها نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال، وجارٍ فحصه والمستندات المرفقه به.
ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 24 سبتمبر الجارى، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.1 مليار ليصبح 1.13 مليار جنيه، بزياده قدرها 22.1 مليون جنيه.
وتوزع الزيادة على 22.1 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه للسهم، لتمويل نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة.
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