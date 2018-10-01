كشف أثري جديد بأبو صير شمال منطقة سقارة

دعاء محمود:



نجحت البعثة التشيكية العاملة في أبوصير شمال منطقة سقارة برئاسة ميروسلاف بارتا، في الكشف عن مقبرة ضخمة من الحجر الجيري والطوب اللبن لشخص يدعى كا إير إس يعود لمنتصف الأسرة الخامسة لعهد الملك ني وسر رع والملك نفر إير كا رع.



وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن صاحب المقبرة كا إير إس كان يحمل عدة ألقاب في عصر الأسرة الخامسة منها المشرف على أعمال الملك، كما وجد منقوش في جدران المقبرة.



وأضاف عادل عكاشة، رئيس الإدارة المركزية للقاهرة والجيزة، أنه أثناء أعمال الحفائر عثرت البعثة داخل البئر الرئيسي للمقبرة علي تمثال من الجرانيت الوردي مكسور إلى جزءين، ويمثل التمثال صاحب المقبرة جالسا على مقعد صغير بدون مسند يرتدي النقبة القصيرة وباروكة الشعر المحبب، كما نقش على المقعد اسم صاحب المقبرة وألقابه، ومنها السمير الأوحد وكاتم أسرار بيت الصباح ومحبوب سيده.



وأشار الدكتور بارتا أن البعثة الأثرية ستستكمل أعمالها للكشف عن باقي أجزاء المقبرة، وإنهاء أعمال التوثيق الأثري.