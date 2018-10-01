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بورصة وشركات
رفض تظلم صميم للاستشارات ضد عمومية برايم القابضة
الإثنين 01 أكتوبر 2018 01:11 م
صميم
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رجب عزالدين
رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، التظلم المرفوع من شركة صميم المالية للاستثمارات ضد شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية.
وقالت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، إن لجنة التظلمات نظرت أمس التظلم المشار إليه وقبلته شكلاً ورفضته موضوعاً.
وتتظلم شركة "صميم" من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 123 لسنة 2018، برفض الطلب المقدم منها باعتبارها مساهم في رأس مال شركة برايم القابضة المالية بنسبة 26%، لوقف قرارات الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، والمنعقدة في 25 مارس 2018.
الرقابة المالية
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