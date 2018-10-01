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سيــارات
زيادات جديدة باسعار هيونداي وجيلي وشيري
الإثنين 01 أكتوبر 2018 01:21 م
جيلي ايمجراند 7
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جيلي ايمجراند 7
أحمد عوض
أقرت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء سيارات هيونداي، وملزدا،و جيلي، وشيري، زيادة بأسعار 4 طرازات وهي " هيونداي فيرنا و اكسنت، وجيلي ايمجراند 7، وشيري إنفي؛ بمقدار 2000 جنيه بمختلف الفئات خلال أكتوبر الحالي.
وارتفعت أسعار هيونداي فيرنا فئة المانيوال "MT GLS" الى 194 ألف جنيه بدلا من 192 ألفا، وصعدت أسعار "اكسنت" الفئة الاولى الى 268.5 ألف مقابل 266.5 ألف، وبلغت أسعار اكسنت الفئة الثانية نحو 273.5 ألف، ووصلت أسعار اكسنت" الفئة الثالثة الى 293.5 ألف مقارنة بـ 291.5 ألفا.
وصعدت أسعار جيلي ايمجراند 7 الى 191 ألفا مقابل 189، وارتفعت أسعار ايمجراند 7 الفئة الثانية الى 195 ألف مقارنة بـ 193 ألفا سابقًا.
وسجلت أسعار شيري انفي نحو 173 ألف مقارنة بـ 171 ألف جنيه، ووصلت أسعار "انفي" الفئة الثانية الي 175 ألف بدلا من 173 ألفا سابقًا.
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