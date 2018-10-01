سحر نصر تصدر تكليفات جديدة لرئيس هيئة الاستثمار

سحر نصر جديد



أحمد عاشور



كشفت مصادر مطلعة أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، كلفت محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإجراء اصلاح وتطوير وميكنة للخدمات داخل المناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار، فى إطار العمل على تحسين الأداء وتطوير العمل داخل المناطق، وإزالة أى معوقات تواجه عمل المستثمرين.



وأوضحت المصادر، أن هذا جاء بعد جولات مفاجئة قامت بها "نصر" خلال الفترة الماضية شملت عدد من المناطق الحرة، مشيرة الي أن تكليف "نصر" تضمن ان يتم إجراء تقييم دقيق لأداء القيادات والعاملين بهذه المناطق لقياس نسب انجازهم في الملفات المكلفين بها وفي ضوء ما كشفته الجولات المفاجئة التي قامت بها الوزيرة على ارض الواقع.



واضافت المصادر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تسعى الي تحديث وتطوير منظومة العمل في المناطق الحرة القائمة ورفع معدلات العمل بها بشكل يلبي متطلبات المستثمرين وبالتوازن مع التوسع في مناطق حرة جديدة.



ولدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، 9 مناطق حرة عامة فى الإسكندرية، وبورسعيد والإسماعيلية ومدينة نصر والسويس وشبين الكوم وقفط، والمنطقة الحرة العامة الإعلامية، وبلغت اجمالى استثمارتهم نحو 26 مليار دولار، حيث وصل عدد المشروعات العاملة بالمناطق الحالية إلى 1093 مشروع منهم 889 مشروع فى المناطق الحرة العامة و204 بالمناطق الحرة الخاصة، وبلغت رؤوس أموال هذه المشروعات وصلت إلى 11.3 مليار دولار، اضافة إلى 2.1 مليار دولار استثمار اجنبى مباشر، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 192.5 الف فرصة عمل، كما بلغت الصادرات السلعية نحو 4.9 مليارات دولار، وتجاوزت الصادرات الخدمية الـ 4 مليارات دولار.