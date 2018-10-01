EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
ارتفاع المركز المالي للقطاع المصرفي إلى 5.14 تريليون جنيه بنهاية يوليو
الإثنين 01 أكتوبر 2018 02:07 م
البنوك المصرية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
392 مليار دولار حقوق ملكية القطاع المصرفى العربى
دراسة: القطاع المصرفى المصرى يحتل المرتبة الرابعة عربيًا من حيث الأصول
البنوك الكبرى تقود أرباح القطاع المصرفى للتراجع
البنوك المصرية
سيد بدر
ارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك العاملة في مصر، ليسجل 5.14 تريليون جنيه، بنهاية يوليو الماضي، مقابل 5.08 تريليون جنيه بنهاية يونيو، بزيادة 59.5 مليار جنيه.
وقال البنك المركزي، في تقريره الشهري الصادر، اليوم الإثنين، إن ارتفاع المركز المالي جاء بدعم زيادة ارتفاع الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة، والتي سجلت 1.722 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 1.680 تريليون جنيه بنهاية يونيو، بزيادة 42 مليار جنيه، على مستوى الأصول.
وعلى مستوى الأصول، جاءت زيادة المركز المالي بدعم ارتفاع ارتفاع الأصول الأخرى لتسجل 338.5 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقابل 286.1 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة 52.4 مليار جنيه.
وحد من الارتفاع تراجع أرصدة البنوك بالبنوك الخارجية، والتي سجلت 223.4 مليار جنيه مقابل 250.4 مليار جنيه، بانخفاض 27 مليار جنيه.
وعلى مستوى الخصوم، جاءت الزيادة بدعم ارتفاع الودائع لتسجل 3.569 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 3.553 تريليون جنيه بنهاية يونيو بزيادة 16 مليار جنيه، وارتفاع الخصوم الأخرى 60.6 مليار جنيه لتصل إلى 484.8 مليار جنيه مقابل 424.2 مليار جنيه.
وانخفضت التزامات البنوك قبل البنوك في مصر، 15 مليار جنيه خلال الفترة لتسجل 281.2 مليارًا مقابل 296.8 مليارًا، وانخفضت التزامات البنوك قبل البنوك في الخارج 5 مليارات جنيه لتصل إلى 193.7 مليار مقابل 188.2 مليار.
البنك المركزى المصرى
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا