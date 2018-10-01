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استثمار
البيئة تحضر للمؤتمر الـ 14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي
الإثنين 01 أكتوبر 2018 01:05 م
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
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الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
سمر السيد:
نظمت وزارة البيئة -اليوم الإثنين- مؤتمرًا صحفيًا، لمتابعة التحضيرات الخاصة بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي cop14 من النواحي الفنية واللوجيستيه، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والأمينة التنفيذية لاتفافية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الدكتورة كريستيانو باسكا بالمر.
وتستضيف مصر خلال الفترة من 13 إلى 29 نوفمبر المقبل، فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ، كأول دولة عربية وإفريقية.
ويعد المؤتمر أحد أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال التنوع البيولوجي، تحت شعار "الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب"، وسيؤدي إلى تعزيز التعاون لوقف تدهور التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم، والمساهمة في تحقيق أهداف الاتفاقية.
وتعد اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي معاهدة متعددة الأطراف تضم 196 دولة على مستوي العالم، وهي أول اتفاقية عالمية بشأن صوت التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وحظيت بقبول سريع وواسع النطاق، وهي أحد الاتفاقيات المنبثقة عن اجتماع "قمة الأرض" المنعقد في عام 1992 في ريودي جانيرو بالبرازيل برعاية الأمم المتحدة، الذي استهدف ربط البيئة بالتنمية وعي اتفاقية ملزمة قانونًا وتلزم الدول التي تنضم إليها لتنفيذ أحكامها.
وتهدف اتفاقية التنوع البيولوجي إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية، هي حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، من خلال وضع إستراتيجيات وطنية للحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، وينظر إليها على أنها وثيقة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووقعت مصر على الاتفاقية في عام 1992 واستكملت أدوات التصديق عليها مع دخولها حيّز التنفيذ في عام 1994، وشاركت جميع مؤتمرات الأطراف الخاصة بها.
وتناقش الاتفاقية صون وإدارة جميع النظم الإيكولوجية والأنواع والموارد الوراثية، مؤكدة أن حفظ التنوع البيولوجي هو اهتمام إنساني مشترك وجزءً لا يتجزأ من عملية التنمية.
البيئة
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