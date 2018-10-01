رفض تظلم وقف نشاط العمالقة لتداول الأوراق المالية لمدة شهر

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية التظلم المقدم من شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية بشأن وقفها عن النشاط لمدة شهر على خلفية مخالفات منسوبة إليها.



وقالت الهيئة فى بيان للبورصة إن وقف الشركة عن مزاولة النشاط المرخص لها به سيكون لمدة ثلاثين يوما، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ 14 فبراير 2018.



وتظلمت الشركة من قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وأصدرت لجنة التظلمات قرار أمس الأحد، بقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا.



ومن المقرر تفعيل قرار وقف نشاط الشركة لمدة شهر تبدأ من يوم 1 أكتوبر الجارى وتنتهى 30 من نفس الشهر.

