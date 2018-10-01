أشرف فريد: اهتمام كبير بالمشاركة الأولى بسيتي سكيب دبي

أشرف فريد

رسالة دبي ـ بدور إبراهيم:



أكد أشرف فريد رئيس قطاع تنمية الأعمال بشركة المراكز المصرية للتطويرالعقارى إحدى الشركات التابعة لمجموعة فواز الحكير السعودية, على الاهتمام من قبل مسئولى المنظمين لمعرض سيتى سكيب دبى بالمشاركة المصرية الأولى وهو ما انعكس على تسمية مصر بالدولة الفخرية لنسخة 2018.



وأشار على هامش حضوره اليوم، فعاليات مؤتمر سيتى سكيب دبى والذى انطلقت فعاليته اليوم أن الكلمة للأولى بالمؤتمر لوزارة الاسكان المصرية بما يعكس الاهتمام الكبير بقطاع التطوير العقارى فى مصر والذى يعد أقدم القطاعات فى الدول العربية، كما يسهم فى قيادة العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى فى مصر.



وأوضح أن المشاركة المصرية ستسهم فى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية والمشروعات الكبرى التى تم تنفيذها فى السنوات الماضية بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.



ولفت إلى بدء ظهور الآثار الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى التى تبنته الحكومة المصرية، كما أن آليات الشراكة التى أنتهجتها الدولة فى الآونة الأخيرة أسهمت فى ضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية ودفع الاقتصاد وتوفير الآلاف من فرص العمل، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا بقطاع التطوير والاستثمار العقارى فى المرحلة الحالية.



وشدد على ضرورة تيسير الإجراءات والإسراع من إصدار القرارات الوزارية والتراخيص.

