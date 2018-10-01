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بنـــوك
قروض البنوك للعملاء تحقق أقل زيادة منذ أغسطس 2017
الإثنين 01 أكتوبر 2018 01:01 م
طارق عامر - الإصلاح
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طارق عامر - الإصلاح
سيد بدر:
ارتفعت قروض البنوك للعملاء خلال يوليو الماضي، بنحو 1.9 مليار جنيه فقط وهي أقل زيادة منذ أغسطس 2017.
وأعلن البنك المركزي اليوم ارتفاع محفظة قروض القطاع المصرفي لتسجل 1.621 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل 1.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.
وبلغت القروض للحكومة نحو 457.9 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 452.9 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة نحو 5 مليارات جنيه.
بينما تراجعت القروض لغير الحكومة بنحو 3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة لتسجل 1.163 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل 1.166 تريليون جنيه بنهاية يونيو.
البنك المركزى المصرى
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