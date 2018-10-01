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اتصالات وتكنولوجيا
«جلينت» تستهدف استثمار 20 مليون جنيه فى 2019
الإثنين 01 أكتوبر 2018 12:54 م
طارق أبو علم
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طارق أبو علم
طارق أبو علم الشريك المؤسس:
■ تمويل 4 كيانات ناشئة مصرية وأوروبية منها «فى الخدمة» و«اقرأ لى»
■ مفاوضات مع شركة لحلول إدارة المطاعم.. ودعم مشروعات التكنولوجيا المالية
محمود جمال:
تخطط شركة «جلينت» العاملة فى مجال الاستشارات الرقمية ودعم رواد الأعمال لمضاعفة حجم استثماراتها خلال العام المقبل ليصل إلى 20 مليون جنيه.
وقال طارق أبو علم، الشريك المؤسس، إن الشركة تبحث مقترح زيادة رأسمالها ودخول مساهمين جدد فى 2019 بناء على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق، بهدف توسيع نشاطها، وتدور حجم استثماراتها الحالية 8 و10 ملايين ممولة بالكامل ذاتيا من مساهميها.
وأوضح - فى حوار مع «المال» - أن «جلينت» لديها حاليا استثمارات مباشرة فى 3 شركات ناشئة بقيمة تدور بين 7 إلى 8 ملايين جنيه، وأخرى أوروبية، تم الاستثمار فيها بنظام الشهادات القابلة للتحويل إلى أسهم، لافتا إلى أن متوسط الاستثمار فى الشركة الواحدة من 3 - 5 سنوات فأكثر.
وألمح إلى أن إحدى الشركات الثلاث تعمل فى خدمات التجارة الإلكترونية، وأخرى تطور منصة تكنولوجية تضم مصممى الأزياء المصريين، ومن المقرر أن تبدأ عملها رسميا خلال الربع الأخير من العام الحالى، إلى جانب شركتى «فى الخدمة»، و«اقرأ لى» والتى تعتبر من أكبر الشركات بمصر والشرق الأوسط للكتب المسموعة، وتعتزم إطلاق حزمة من خدمات القيمة المضافة قريبا.
و«فى الخدمة» هو موقع إلكترونى وتطبيق ذكى لطلب خدمات الصيانة المنزلية وأعمال التركيبات عبر المحمول فى عدة مجالات منها «السباكة» و«النجارة» و«الكهرباء» و«النقاشة»، وتأسس خلال عام 2014، ويقدم تطبيق «اقرأ لى» العديد من الأعمال الأدبية والفكرية مسجلة بأصوات مجموعة من المذيعين المحترفين، وباستخدام تكنولوجيا المؤثرات الصوتية.
وكشف عن اعتزام «جلينت» ضم شركة أو اثنتين ناشئة ضمن محفظتها الاستثمارية، إذ تجرى مباحثات مع واحدة تعمل على تطوير تكنولوجيا لإدارة خدمات المطاعم، كجزء من خطة الشركة التوسعية، متطرقا إلى أن كل شركة حصلت على تمويل بين مليون ومليونى جنيه حسب حجمها.
يشار إلى أن «جلينت» تأسست منذ أكثر من عامين بواسطة مجموعة من المساهمين منهم «أبو علم» و«إيرينى رأفت س وشركاء آخرين، وتستهدف ضخ استثمارات فى الشركات الناشئة ومشروعات رواد الأعمال، بالإضافة إلى تقديم استشارات متخصصة للشركات فى حلول تكنولوجيا المعلومات والرقمنة.
وأضاف أن شركته تقدم أيضا الخدمات الاستشارية بناء على سوابق الخبرة التى يمتلكها مؤسسيها، بهدف تمكين الشركات على وضع إستراتيجية رقمية محددة بخطة عمل، وتعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية ( العالم الرقمى ) فى الوصول إلى أهدافها، ولدى الشركة عملاء محليين ودوليين من أسواق إيطاليا وإنجلترا.
وأكد أن الشركة لديها قناعة فى مستقبل ريادة الأعمال فى مصر مع توافر بيئة محفزة للإبداع تتضمن مسرعات وحضانات الأعمال من قبل شركات أو وزارات، وتسعى «جلينتس إلى دعم الشركات الناشئة فى مجال حلول التكنولوجيا المالية «FINTECH».
وتستثمر فى الشركات الناشئة عبر طريقتين الأولى إتاحة تمويلات لها فى مراحلها الأولى، بقيم تبدأ من 600 ألف جنيه وحتى3 ملايين جنيه للشركة مقابل الاستحواذ على حصة أقلية من أسهمها لا تزيد نسبتها عن 20 %، إلى جانب تزويد المطورين بخبرات فى مجال إعداد خطط الأعمال «business plan» والقوائم المالية، يليها مساعدة رواد الأعمال على جمع التمويلات المطلوبة، مقابل عقد بمدة تبلغ عام أوعامين.
وأرجع سبب التركيز على مشروعات «FINTECH» إلى وجود فرص فرص نمو واعدة للمجال، مع زيادة الاحتياج المالى لمختلف طبقات المجتمع، معتبرا أن القطاع المصرفى يسير على نفس نهج قطاع الاتصالات فى بدايته، إذ يعمل عدد كبير من اللاعبين تحت إشراف البنك «المركزى» دون وجود تنوع فى الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، لذلك ظهر مفهوم الشمول المالى.
ورأى أن الفئات المهمشة فى المجتمع المصرى يصعب عليها التعامل مع النظام البنكى، ويلعب المطورون دورا كبيرا فى ابتكار حلول عبر شبكات الاتصالات، تتلاءم مع احتياجات جميع الفئات على غرار تجربة كينيا فى خدمات تحويل الأموال عبر المحمول، وتمتلك السوق المحلية تجارب ناجحة يمكن البناء عليها فى مجال المدفوعات الإلكترونية مثل «فورى».
ورأى أن نشاط «جيلينت» يختلف تماما عن عمل صناديق رأسمال المخاطر، والتى تستثمر عادة فى عدد معين من الشركات وتتوقع تحقيق نسب نجاح بعينها وتغطية التكاليف الاستثمارية، إلا أن الشركة تستهدف التركيز على عدد شركات أقل.
وأوضح أن الشركة تعتمد فى تقييم مشروعات المطورين على معايير منها وضوح الفكرة ومدى مسامهتها فى حل مشكلة مجتمعية باستخدام التكنولوجيا، علاوة على وجود فريق عمل يضم 3 أفراد على الأقل، مشيرا إلى أن «جلينت» تنظر إلى الشركات الناشئة التى تتراوح بين 5 و6 شهور.
وأضاف أنه يتم توجيه أصحاب الأفكار الواعدة الذين لا يمتلكون إلى مسرعات وحضانات الأعمال مثل برنامج «flat6labs» التابع لشركة «سوارى فنشرز» لرأسمال المخاطر، وحضانة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمعروفة باسم «VLAB» للحصول على الإرشادات الفنية.
ونوه عن امتلاك الشركة مكتب فى دبى لتقديم خدمات الاستشارات للعملاء، وتقدم الخدمة نفسها محليا إلى عدة قطاعات منها العقارات والاتصالات.
وكشف أن «جلينت» تقدمت بعرض لإحدى الشركات العربية التى تمتلك فروعا فى 4 - 5 دول بأسواق الخليج والهند وباكستان، وتنتوى استثمار من 30- 40 مليون جنيه كمرحلة أولى بمصر فى مجال التكنولوجيا المالية، بالشراكة مع مجموعة محلية للاستثمارات المباشرة، لإعداد دراسات الجدوى اللازمة، وعرضها على لجنة الاستثمار المعنية خلال 3 شهور وواتخاذ القرار المناسب.
وأكد أن الشركة لديها شراكات قوية مع كل من «فلات 6 لابز» و«الجيبيرا فنشرز» و«الجامعة الأمريكية»، مضيفا أن العامين الماضيين، شهدا زيادة الوعى بأهمية احتضان الأفكار الناشئة رغم صعوبة اقتصادات السوق.
واستنكر استمرار الحكومة فى معاملة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضريبيا بنفس أسلوب الشركات الكبرى، مطالبا من مجلس النواب سرعة إقرار مشروع قانون وزارة المالية فى هذا الصدد.
واستشهد بالتجربة الإماراتية والتى يتم خلالها محاسبة الشركات الصغيرة، بنظام تجديد الرخصة وعدم تحميلها أى رسوم إضافية.
وقدم مجموعة من النصائح لرواد الأعمال، على رأسها ضرورة تكوين فريق عمل متماسك لتحويل الفكرة إلى مشروع على أرض الواقع، وعدم احتساب التمويلات المطلوبة بالعملة الأجنبية داخل الأراضى المصرية، والإلمام جيدا بطرق تحقيق الإيرادات وجنى الأرباح المستهدفة، وعدم التقليد الأعمى للأفكار العالمية.
يذكر أن «أبو علم» كان يشغل منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب الأسبق للشركة المصرية للاتصالات خلال الفترة من يناير2012 وحتى يوليو من العام ذاته
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