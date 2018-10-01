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بورصة وشركات
العربي الإفريقي تتقدم 4 مراكز في شركات السمسرة خلال أول 9 أشهر من 2018
الإثنين 01 أكتوبر 2018 01:04 م
البورصة المصرية 1
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البورصة المصرية 1
منى عبدالباري:
شهدت شركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية تقدما بواقع 4 مراكز فى قائمة ترتيب شركات السمسرة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، مقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضي، وسط تحسنا معتبرا في قيم التداولات والحصة السوقية.
ووفقا لتقرير صدر عن البورصة المصرية الإثنين، جاءت العربي الإفريقي بالمرتبة الـ13، بقيم تداولات 9.3 مليار جنيه، وحصة سوقية 2%، خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة بالمركز الـ 17 خلال الفترة المثيلة من العام الماضي، بحصة سوقية 1.3%، وقيم تداولات 5.7 مليار جنيه.
وعلى صعيد ترتيبها الشهري جاءت العربي الإفريقي بالمرتبة الخامسة في سبتمبر، بحصة سوقية 6.2%، وقيم تعاملات 2.3 مليار جنيه.
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