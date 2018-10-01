EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
القطاع المصرفي يجذب ودائع بقيمة 16.6 مليار جنيه في يوليو
الإثنين 01 أكتوبر 2018 01:33 م
البنك المركزى 3
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
«المركزى» يستثنى «التنمية والعمال» من سقف التمويل العقارى
دراسة تتوقع تثبيت المركزى أسعار الفائدة
البنك المركزى 3
سيد بدر:
حققت ودائع القطاع المصرفي زيادة 16.6 مليار جنيه، خلال يوليو، لتسجل 3.586 تريليون جنيه بنهاية الشهر، مقابل 3.569 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.
وأوضح تقرير البنك المركزي الصادر، اليوم الإثنين، أن ودائع القطاع الحكومية حققت زيادة طفيفة لتسجل 538.4 مليار جنيه، بنهاية يوليو، مقابل 533.5 مليار جنيه بنهاية يونيو، منها 420.3 مليار بالعملة المحلية، و118.06 مليار بالعملات الأجنبية.
كانت معظم الزيادة من الودائع غير الحكومية التي سجلت 3.047 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 3.036 تريليون جنيه بنهاية يونيو، منها 2.314 تريليون جنيه بالعملة المحلية و733 مليارًا بالعملات الأجنبية.
البنك المركزى المصرى
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا