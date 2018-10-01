القطاع المصرفي يجذب ودائع بقيمة 16.6 مليار جنيه في يوليو

البنك المركزى 3

سيد بدر:



حققت ودائع القطاع المصرفي زيادة 16.6 مليار جنيه، خلال يوليو، لتسجل 3.586 تريليون جنيه بنهاية الشهر، مقابل 3.569 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.



وأوضح تقرير البنك المركزي الصادر، اليوم الإثنين، أن ودائع القطاع الحكومية حققت زيادة طفيفة لتسجل 538.4 مليار جنيه، بنهاية يوليو، مقابل 533.5 مليار جنيه بنهاية يونيو، منها 420.3 مليار بالعملة المحلية، و118.06 مليار بالعملات الأجنبية.



كانت معظم الزيادة من الودائع غير الحكومية التي سجلت 3.047 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 3.036 تريليون جنيه بنهاية يونيو، منها 2.314 تريليون جنيه بالعملة المحلية و733 مليارًا بالعملات الأجنبية.