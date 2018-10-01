موزع : الزيادة الرابعة من نوعها منذ رفع أسعار الوقود





شريف عيسى:علمت "المال" من أحد موزعى منتجات شل للزيوت، أن الشركة قررت، أمس الأحد، تطبيق زيادة جديدة فى الأسعار على بعض منتجاتها بنسبة تتراوح ما بين 3.6%، إلى 17%.وأشار الموزع إلى أن الزيادة فى اسعار منتجات شل تعد الرابعة من نوعها منذ أن أعلنت وزارة البترول والثورة المعدنية عن زيادة اسعار الوقود من سولار وبنزين فى منتصف يونيو من العام الجارى.