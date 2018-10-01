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سيــارات
زيادة 17% فى أسعار منتجات شل
الإثنين 01 أكتوبر 2018 01:01 م
مارثوان شل
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شل للزيوت:18.5% حصتنا السوقية خلال 2018
مارثوان شل
موزع : الزيادة الرابعة من نوعها منذ رفع أسعار الوقود
شريف عيسى:
علمت "المال" من أحد موزعى منتجات شل للزيوت، أن الشركة قررت، أمس الأحد، تطبيق زيادة جديدة فى الأسعار على بعض منتجاتها بنسبة تتراوح ما بين 3.6%، إلى 17%.
وأشار الموزع إلى أن الزيادة فى اسعار منتجات شل تعد الرابعة من نوعها منذ أن أعلنت وزارة البترول والثورة المعدنية عن زيادة اسعار الوقود من سولار وبنزين فى منتصف يونيو من العام الجارى.
التغيرات التى طرأت فى اسعار بعض منتجات شل وفقًا للمنشور المرسل لشبكة الموزعين:
سيــارات
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