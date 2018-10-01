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اتصالات وتكنولوجيا
بدء تفعيل كارت مواصلاتى مع فورى
الإثنين 01 أكتوبر 2018 01:08 م
فورى
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تذكرة واحدة لأتوبيسات «مواصلات مصر» و«المترو»
«مواصلات مصر» تطبق الدفع الإلكتروني منتصف يونيو الحالى
المجتمعات العمرانية تعد مواصلات مصر بتشغيل الأتوبيس الذكى يونيو المقبل
فورى
المال – خاص:
أكدت شركة مواصلات مصر شركة النقل الجماعي الذكي، أنها لم تقم بتحريك أسعارها منذ بدء عملها في مصر رغم زيادات الوقود، مشيرة في تصريحات خاصة إلى أن ماتم من تحريك أسعار في استخدام الكارت الذكي لا يتعدى 20% فقط، حيث بدأ منذ الأول من أكتوبر تفعيل كارت مواصلاتي الذي تصل فيه قيمة الرحلة 12 جنيها، بينما تصل سعر التذكر العادية بدون استخدام الكارت 15 جنيها.
وأضافت الشركة أن ارتفاع سعر التذكرة ثلاث جنيهات لفترة محدودة، حتى يتم تعميم التعامل بالكارت الذكي وتقديم خدمة أفضل، حيث اتخذت الشركة قرارا بتحمل المصاريف الإدارية الخاصة بشحن الكارت من منافذ فوري.
كانت شركة مواصلات مصر قد أعلنت منذ عدة أشهر عن الاتفاق مع شركة فوري للبدء في تفعيل منظومة الدفع الذكية لرحلات الأوتوبيس الذكي من خلال كارت "مواصلاتي".
وسيتم شحن كارت "مواصلاتي" من خلال منافذ فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث يمكن شحنها بداية من مبلغ 20 جنيهاً ولدى العميل حرية كاملة في شحن الرصيد وفقا لاستخداماته .
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه الذي تتبناه شركة مواصلات مصر ، والتي تتماشى مع رؤية الدولة المصرية في التحول إلى مجتمع لانقدي والعمل على شبكة المواصلات الخاصة بالكامل من خلال الكارت الذكى، حيث تسعى الشركة إلى أن يكون 95% من العملاء من مستخدمي الكارت الذكي.
مواصلات مصر
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