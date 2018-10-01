هيئة ميناء الإسكندرية تطرح إيجار 18 ألف متر لتخزين الحاويات





السيد فؤاد:





كشف مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، عن استخدام آلية جديدة تدرس للتعامل مع مزادات إيجار الأراضى، والساحات، والمخازن الخاصة بالهيئة، لتطبيقها خلال المرحلة المقبلة.





لفت إلى أن تلك الآلية ترتكز على زيادة دخل الهيئة من الإيجارات من ناحية، علاوة على زيادة معدلات الشحن والتفريغ من ناحية أخرى، وربط استخدام الأرض بمعدلات عالية من التداول عليها.





أوضح عطية فى تصريح لـ«المال»، أن الهيئة تقوم بطرح أول قطعة أرض الشهر المقبل، التى تقع على مساحة 17.8 ألف متر مربع بميناء الإسكندرية، مع منح الشركة رخصة تخزين لمدة

حق الانتفاع التى تصل إلى 3 أعوام.





ذكر أن شركة أوشن إكسبريس كانت تقوم بالانتفاع بالأرض لأعوام وطرحت مرتين، ولم يتقدم أحد للمزايدة، وتجديد العقد لأوشن إكسبريس، لمدة شهرين فقط.





تابع أنه بعد انتهاء المدة المحددة «شهرين»، تطبق الآلية الجديدة على تلك القطعة للفائز بالمزايدة، وتعد المرة الأولى بميناء الإسكندرية، نافيا الاتجاه لزيادة الإيجارات إلى ما يزيد عن 120 أو 150 جنيهًا للمتر.





كانت هيئة الميناء قد سحبت تلك القطع من الشركة مؤخرا بعد انتفاع أكثر من 10 أعوام، وطرحت أكثر من مرتين خلال العام الحالى، إلا أنه لم يتقدم لها أحد، بعد أن طلبت الهيئة مقابل حق انتفاع لها مرتفع، وكان الأعلى فى تاربخ الموانئ فى حالة استكمال المزايدة.





لفت رئيس هيئة الميناء إلى أن الإعلان الماضى كان ينص على أن قواعد حساب مستحقات الهيئة المالية، تصل إلى 3.4 مليون جنيه شهريا، لمدة 3 أعوام، بإجمالى 122. 4 مليون جنيه، وكانت فى الطرح الأول 5 ملايين جنيه شهريا.





دخلت «أوشن اكسبريس» فى مفاوضات مع هيئة ميناء الإسكندرية لاستعادة حق استغلالها تلك الساحة، لمدة 3 أعوام بالمنطقة الثالثة بميناء الإسكندرية بجوار رصيف 42، إلا أنه بعد عزوف المستثمرين عن دخول المزايدة تم تجديد التعاقد لمدة شهرين بقيمة تصل إلى 44 جنيها للمتر شهريا، ليتم بعدها طرح القطعة فى مزايدة علنية.





وضعت الشركة أمام هيئة الميناء حسابات يمكن للميناء أن تحقق من المتر شهريا ما يزيد على 250 جنيها، وليس 150 فقط، التى تطلبها عبر المزايدة التى طرحتها 3 مرات ولم يتقدم لها أحد.



