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بورصة وشركات
القاهرة للاستثمار تستهدف افتتاح 7 كليات بجامعة بدر
الإثنين 01 أكتوبر 2018 12:32 م
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية
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القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية
شريف عمر وأسماء السيد
كشف محمد القلا، العضو المنتدب بشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، عن اعتزام شركته افتتاح 7 كليات جديد بجامعة بدر خلال الفترات المقبلة.
وأوضح القلا، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن الشركة حصلت على موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وبدأت أعمال الحفر خلال الفترة الراهنة.
ونظمت الشركة -اليوم- مؤتمرًا صحفيًا بمقر البورصة المصرية احتفالًا ببدء التداول على السهم.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت مطلع الشهر المنقضي على سير القاهرة للاستثمار فى طرح 207 ملايين سهم تمثل 37.84% من أسهمها فى البورصة، بحصيلة متوقعة 1.7 مليار جنيه، بواقع 192.7 مليون للطرح الخاص، و14.5 مليون للطرح العام، وتم فتح المجال لتلقى طلبات المشاركة فى الطرح فى الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر الماضي.
وأعلنت الشركة مؤخرًا، أن تغطية الطرح الخاص لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وذلك لعدد 192.7 مليون سهم، بنسبة 10.36 مرة بسعر 6 جنيهات للواحد.
وتتولى المجموعة المالية هيرمس، مهام المنسق العالمى ومدير الطرح، فيما يتولى مكتب ذو الفقار وشركاه الاستشارات القانونية للطرح داخليًا، ومكتب وايت آند كيس مهام الاستشارات القانونية خارجيا، بجانب مكتب GIDE العالمى للاستشارات القانونية.
وتعمل القاهرة للاستثمار فى مجال إنشاء وإدارة المنشآت التعليمية، وتمتلك سلاسل مدارس فيوتشر للغات بجانب جامعة بدر، كما تملك مشروعات عقارية فى منطقة المقطم، ولديها منشآت علاجية، واستثمارات بمجال تجارة الأدوات الطبية وأجهزة المستشفيات، والخدمات البترولية.
القاهرة للاستثمار والتنمية
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