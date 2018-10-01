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استثمار

تفاصيل الضوابط الجديدة لبرنامج تحفيز الطيران

وزيري السياحة والطيران
وزيري السياحة والطيران
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دعاء محمود:

تطلق وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى الضوابط الجديدة لبرنامج تحفيز الطيران لعام 2018- 2020 والذى سيبدأ العمل به من 1 نوفمبر 2018 وحتى أبريل 2020، وذلك بعد انتهاء البرنامج الحالى فى 31 أكتوبر الجارى.

جاء ذلك بعد عقد سلسلة من الاجتماعات الموسعة بين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني وقيادات الوزارتين وفرق العمل الفنية من الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وسلطة الطيران المدنى والشركة المصرية للمطارات.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة قد نظمت ورشة عمل في مايو الماضى، مع وزارة الطيران المدنى واتحاد الغرف السياحية والوكلاء المحليين لمنظمى الرحلات الدوليين وشركات الطيران، وذلك كحوار مجتمعى عن أوجه التطوير المطلوبة فى الضوابط الخاصة ببرنامج التحفيزالجديد، وصياغة برنامج التحفيز لعام 2018 -2020 مبنى على المعايير الآتية:

1. تضمين الالتزام لدى شركات الطيران بتوجيه التحفيز لمن يتحمل معدل المخاطرة الأكبر.
2. عدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم.
3. تمييز المحافظات التي تأثرت معدلات السياحة الوافدة إليها في الفترة الأخيرة لدفع مزيد من الحركة إٕليها.
4. إعطاء حوافز إضافية عند تحقيق نمو مستدام مرة واحدة كل 6 أشهر مقسمة لشرائح تصاعدية على الرحلات المحفزة.
5. تقليل وتبسيط الإجراءات الإدارية والورقية التى تستلزمها عملية التحفيز.
6. وضع مواعيد محددة للتقدم وصرف المستحقات تضمن عملية انهاء واضحة ومرنة وميسرة للصرف.

تعد برامج التحفيز أداة تسويقية واسعة الانتشار في الكثير من الدول، وتهدف إلى فتح أسواق من خلال تشغيل مسارات خطوط جوية جديدة وتنشيط الحركة في المطارات الإقليمية والمناطق السياحية المختلفة وضمان استمرار الحركة السياحية إلى مصر.

ومن المقرر أن يتم تعميم ضوابط البرنامج الجديد على كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية، والشركات السياحية، والمكاتب الفنية الخارجية التابعة للهيئة المصرية للتنشيط السياحي.

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