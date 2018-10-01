EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
تفاصيل الضوابط الجديدة لبرنامج تحفيز الطيران
الإثنين 01 أكتوبر 2018 12:32 م
وزيري السياحة والطيران
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
شرم الشيخ المستفيد الأول من برنامج تحفيز الطيران
السياحة توافق على مد برنامج تحفيز الطيران عاماً إضافياً
عادلة رجب: برنامج تحفيز الطيران بدأ يؤتى ثماره
مذكرة حكومية تفسر للأجانب كيفية الاستفادة من تحفيز الطيران العارض
شركات أجنبية تطالب وزير السياحة باستمرار دعم برامج تحفيز الطيران
وزيري السياحة والطيران
دعاء محمود:
تطلق وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى الضوابط الجديدة لبرنامج تحفيز الطيران لعام 2018- 2020 والذى سيبدأ العمل به من 1 نوفمبر 2018 وحتى أبريل 2020، وذلك بعد انتهاء البرنامج الحالى فى 31 أكتوبر الجارى.
جاء ذلك بعد عقد سلسلة من الاجتماعات الموسعة بين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني وقيادات الوزارتين وفرق العمل الفنية من الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وسلطة الطيران المدنى والشركة المصرية للمطارات.
جدير بالذكر أن وزارة السياحة قد نظمت ورشة عمل في مايو الماضى، مع وزارة الطيران المدنى واتحاد الغرف السياحية والوكلاء المحليين لمنظمى الرحلات الدوليين وشركات الطيران، وذلك كحوار مجتمعى عن أوجه التطوير المطلوبة فى الضوابط الخاصة ببرنامج التحفيزالجديد، وصياغة برنامج التحفيز لعام 2018 -2020 مبنى على المعايير الآتية:
1. تضمين الالتزام لدى شركات الطيران بتوجيه التحفيز لمن يتحمل معدل المخاطرة الأكبر.
2. عدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم.
3. تمييز المحافظات التي تأثرت معدلات السياحة الوافدة إليها في الفترة الأخيرة لدفع مزيد من الحركة إٕليها.
4. إعطاء حوافز إضافية عند تحقيق نمو مستدام مرة واحدة كل 6 أشهر مقسمة لشرائح تصاعدية على الرحلات المحفزة.
5. تقليل وتبسيط الإجراءات الإدارية والورقية التى تستلزمها عملية التحفيز.
6. وضع مواعيد محددة للتقدم وصرف المستحقات تضمن عملية انهاء واضحة ومرنة وميسرة للصرف.
تعد برامج التحفيز أداة تسويقية واسعة الانتشار في الكثير من الدول، وتهدف إلى فتح أسواق من خلال تشغيل مسارات خطوط جوية جديدة وتنشيط الحركة في المطارات الإقليمية والمناطق السياحية المختلفة وضمان استمرار الحركة السياحية إلى مصر.
ومن المقرر أن يتم تعميم ضوابط البرنامج الجديد على كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية، والشركات السياحية، والمكاتب الفنية الخارجية التابعة للهيئة المصرية للتنشيط السياحي.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا