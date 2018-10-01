مطالب بحل أزمة ندرة الأراضى الصناعية بالإسكندرية





جاد: برج العرب بها قطاعات غير مستغلة.. والمنشاوى: يوجد مساحات بالمنطقة الخامسة والسادسة.. وواصف: الجهات المعنية لا تقوم بالطرح لأسباب غير معلومة

معتز محمود:





أكد مجموعة من أصحاب المصانع بالإسكندرية، أن هناك معوقات تواجه الاستثمار الصناعى، أهمها توفير الأراضى الصناعية المتاحة بالمحافظة، الذى يمثل عائقًا لبعض المشروعات الراغبة فى التوسع.





طالب البعض باستغلال بعض الأراضى المتاحة فى نطاق مدينة برج العرب، وما حولها، منها أراضى المطورين الصناعيين غير المستغلة، لافتين إلى أن توفير الدولة للأراضى الصناعية بأسعار مناسبة يقضى على فرص مضاربة البعض على الأراضى الصناعية استغلالًا للأزمة.

أضاف البعض أن هذه المشكلات مستمرة مع ارتفاع أسعار المحروقات، ما ينعكس بشكل كبير على أعمال المصانع وربحية بعض المنتجات، لافتين إلى أن السوق لا تتحمل نقل عبء التكلفة إليها.

أكد طارق جاد، نائب رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، أن المستثمرين الصناعين يواجهون صعوبات فى تدبير احتياجاتهم من الأراضى فى الوقت الرهن، رغم توافر بعض الأراضى المتاحة التى يمكن طرحها.





أضاف أن المستثمر يلجأ لهيئة التنمية الصناعية، ويستمر عدة أشهر لحين توفير قطعة أرض لبدء مزاولة نشاطة، لافتاً إلى أنه فى بعض الأحيان يتم توفير الأرض فى مناطق بعيدة.





اعتبر جاد أن هناك أيدى مرتعشة لا تزال قائمة فى بعض المؤسسات تزيد معاناة المستثمرين، لا سيما مع استمرار البيروقراطية والروتين فى بعض المؤسسات الحكومية.





أوضح نائب رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، أن المستثمر الذى يسعى لتشغيل أحد المصانع المتوقفة، والاستفاده منه يواجه هو الآخر عدة معوقات.





تابع: «لا بد أن يقوم باتخاذ بعض الإجراءات لتشغيل المصنع المتوقف، فضلا عن سداد الرسوم المقررة.





أكد جاد أن مدينة برج العرب تضم العديد من الأراضى المناسبة للنشاط الصناعى، التى لم يستفاد منها حتى الآن، لافتاً إلى أن أراضى المطورين لا تزال غير مستغلة ويمكن التفكير فى استخدامها.





أشار إلى أن الصناعة تواجه تحديات كثيرة، فى ظل ارتفاع أسعار الخدمات من مياه وكهرباء وغاز، فضلا عن ارتفاع أسعار المحروقات.





أوضح نائب رئيس جمعية مستثمرى برج العربن أن المصانع أصبحت تواجه مطالبات جديدة فى الوقت الراهن كسداد الضريبة العقارية.





أكد أمير واصف، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن هناك نقص فى الأراضى منذ فترة، ما ينعكس على النشاط الصناعى.





أضاف أن هناك إحجام من الجهات المعنية عن طرح الأراضى لأسباب غير معلومة، لافتاً إلى أن عملية الحصول على الأراضى الصناعية فى الوقت الراهن باتت أكثر صعوبة عما كانت عليه من قبل، عند إنشاء مدينة برج العرب فى ثمانينيات القرن الماضى.





أشار واصف إلى أن هيئة التنميىة الصناعية هى التى تقوم بالحصول على الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة فى جهاز مدينة برج العرب، ثم تقوم بطرحها على مطور صناعى لترفيقها أو تقوم هى بترفيقها تمهيداً لطرحها.





وأوضح رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية أن هيئة التنمية الصناعية أصبحت مخولة بإصدار كل التراخيص بما فيها تراخيص الحريق والدفع المدنى.





أكد أن هناك مبالغة كبيرة فى الرسوم التى تفرضها الهيئة لإصدار التراخيص والخدمات، لافتاً إلى أن هذه أسعار مبنية على نظريات لا تقبل.





تتنوع المناطق الصناعية الموجودة فى محافظة الإسكندرية بين منطقة مرغم، والصبحية، وأم زغيو، وبرج العرب، والنهضة وغيرها.





تتوافر الأراضى الصناعية المتاحة بالمحافظة فى غرب المدينة، وتنظم بعضها عدة قرارات وزارية كمنطقة مرغم الصناعية التى ينظمها قرارٌ من محافظ الإسكندرية وتتضمن مرغم قبلى وبحرى، فضلًا عن قرار لرئيس مجلس الوزراء ينظم منطقة 75 فدانًا لمنطقة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.





أشار بعض المستثمرين إلى أن المناطق المتاحة حاليًا للاستخدام أراضٍ صناعية، توفيرها من الأهالى وليس من الدولة، وتقع نسبة منها بمنطقة النهضة، التى كانت منطقة زراعية وتَحوَّل جزءٌ منها لمنطقة صناعية بقرار من مجلس الوزراء، وتضم حاليًا عدة مصانع للبتروكيماويات والإطارات وغيرها.





أوضحوا أن المستثمر الذى يبحث عن أرض لإقامة مصنع له، ليس أمامه إلا منطقة مرغم أو زاوية عبد القادر، التى تتبع قسم أول العامرية، لافتًا إلى أن تلك المناطق أبرز عيوبها أنها تخضع لوضع اليد وغير مسجَّلة.





لفت البعض إلى أن الأراضى الصناعية الرسمية بالإسكندرية تقع فى مدينة برج العرب، ولا توجد بها أماكن للمستثمرين الجدد، منوهًا بأن بعض قدامى المستثمرين يقومون بإعادة بيع أراضيهم للمستثمرين الجدد، الراغبين فى إنشاء المصانع.





من جانبه أكد هانى المنشاوى، عضو جمعية مستثمرى برج العرب، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية، أن الأزمة تكمن فى ندرة فى الأراضى الصناعية.





أضاف أن هيئة التنمية الصناعية قامت قبل أشهر بالحصول على مساحات من الأراضى فى مدينة برج العرب الجديدة، فى نطاق المناطق الصناعية الخامسة والسادسة، لافتاً إلى أنه لم يتم حتى الآن طرح تلك الأراضى.



