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بورصة وشركات
القاهرة للاستثمار: لا تجمعنا أى مصالح مع أبراج الإماراتية
الإثنين 01 أكتوبر 2018 12:28 م
شركة أبراج
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شركة أبراج
شريف عمر وأسماء السيد
نفى محمد القلا العضو المنتدب بشركة "القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" وجود أى علاقات مشتركه بين شركته وشركة ابراج الاماراتية.
واوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة اليوم، أن عائلة القلا كان يجمعها ادوات مالية بابراج_رافضًا التوضيح_ وتم سدادها ولا يوجد حاليا اي علاقات مشتركة.
ونظمت الشركة اليوم مؤتمرًا صحفيًا بمقر البورصة المصرية احتفالاً ببدء التداول على أسهمها.
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