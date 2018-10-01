تأجيل دعوى العربية للاستثمارات ضد بيجو الفرنسية إلى نوفمبر

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



قالت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة إن دعواها ضد شركة بيجو الفرنسية تم تأجيلها لجلسة 11 نوفمبر المقبل.



وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية، إن محكمة جنوب القاهرة أجلت الدعوى لجلسة 11 نوفمبر لورود إعلان المدعى عليه بالإحالة.



وكانت الشركة قد رفعت دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية للمطالبة بتعويض قيمته 150 مليون يورو من مجموعة "بي اي ايه" مالكة العلامة التجارية "بيجو" بسبب قرار الأخيرة بعدم تمديد العلاقة التعاقدية الحصرية.



وعينت العربية للاستثمارات أحد المكاتب القانونية المتخصصة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على حقوقها بعد انسحاب "بيجو" من التعاقد معها، كما يتولى أشرف يحيى المحامي بالنقض قيادة فريق الدفاع القانوني المكلف باتخاذ الإجراءات المذكورة.



وكانت الشركة قد أعلنت عن تلقى إحدى الشركات المملوكة لها وهى شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، خطابا من "بى اي ايه" يفيد عدم انتوائها الاستمرار فى العلاقة التعاقدية الحصرية القائمة بينهما منذ سنوات طوال فى قطاع السيارات.





