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البنك المركزى المصرى
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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب محليًا الآن| تراجع عيار 21 جنيهين
الإثنين 01 أكتوبر 2018 12:24 م
الذهب
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الذهب
عمر سالم
تراجعت أسعار الذهب محليًا، اليوم الإثنين -1-10-2018- جنيهين في بداية التعاملات، مقارنة بأسعار نهاية تعاملات أمس، على خلفية انخفاض أسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.
وسجلت أسعار الذهب في مصر الآن:
- عيار 21 في مصر الآن 599 جنيهًا.
- عيار 18 في مصر الآن 513 جنيهًا.
- عيار 24 في مصر الآن 683 جنيهًا.
- الجنيه الذهب في مصر الآن 4790 جنيهاً.
الذهب
أسعار الذهب
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