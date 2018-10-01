مؤشر نيكي

خالد بدر الدين:



قفز مؤشر نيكي القياسى لكبرى الشركات اليابانية بأكثر من 7% منذ بداية سبتمبر حتى الآن ليرتفع إلى حوالى 24245.8 نقطة ليسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر عام 1991 بفضل انخفاض قيمة الين وإقبال المستثمرين الأجانب على الشراء.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر نيكى انتعش خلال سبتمبر الذى انتهى أمس ليصعد اليوم الإثنين إلى أعلى مستوى منذ 27 عاما نتيجة التراجع المطرد في قيمة الين مما ساعد على تحسين توقعات أرباح التصدير بالنسبة للشركات اليابانية التى ترتفع مكاسبها مع زيادة قيمة الدولار، كما ساعد اتفاق في اللحظات الأخيرة لإنقاذ اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) على تحسن المعنويات وثقة المستثمرين.



وأبرمت الولايات المتحدة وكندا اتفاقا أمس الأحد، بتوقيت أمريكا الشمالية لإبقاء نافتا كاتفاق ثلاثي مع المكسيك وجرى تداول العملة الأمريكية عند أعلى مستوى في حوالى 11 شهرا مقتربة من 114 ينا للدولار اليوم وانخفاض الين يعزز أرباح شركات الصناعات التحويلية في الخارج عند إعادتها إلى البلاد.



وصعدت أسهم الشركات المصدرة حيث زاد سهم شركة طوكيو إلكترون 2.2% وكسب شعر سهم شركة فانوك 1.4% وشركة كيوسيرا 0.75% وشركة وبريدجستون 0.6 %.