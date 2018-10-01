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طاقة
شاكر يناقش تصدير الكهرباء لقبرص وأوروبا اليوم
الإثنين 01 أكتوبر 2018 12:14 م
الشركة القابضة لكهرباء مصر
أخر الأخبار
الشركة القابضة لكهرباء مصر
عمر سالم:
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة فى تصريحات لـ"المال"، عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء سيلتقي اليوم السفير القبرصي بالقاهرة.
وأضاف المصدر أن شاكر سيناقش آخر تطورات مشروع الربط الكهربائي مع قبرص والجدول الزمني للمشروع واستثماراته، مؤكدا أن مصر تمتلك فائض ضخم يمكن تصديره لأوروبا عبر الشبكة القبرصية.
كانت شركة Africa International Euro، قد قامت بإجراء دراسة تشمل جدوى تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان، لتكون مصر ناقلا مهما للطاقة للقارة الأوروبية.
وأشارت إلى أن خط الربط الكهربائى سيصمم لتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات، موضحة أنه تم الاتفاق على نقطة الربط فى الجانب المصرى 100 كم غرب دمياط، وبذلك تكون مصر مركزاً محورياً للربط الكهربائى بين 3 قارات.
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