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بنـــوك
سعر الريال السعودى بمصر الآن| أعلى سعر فى المصرى الخليجى
الإثنين 01 أكتوبر 2018 12:13 م
الريال السعودي 556
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تقرير- أحمد الدسوقى
ننشر بوابة "المال"، أسعار الريال السعودى الآن فى بداية تعاملات اليوم الإثنين 1-10-2018- كالتالي:
سعر الريال فى مصر الآن بالبنك المركزى
4.76 جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع
سعر الريال الآن بالبنك الأهلى المصرى
4.75 جنيه للشراء
4.78 جنيه للبيع
سعر الريال الآن ببنك مصر
4.75 جنيه للشراء
4.77 جنيه للبيع
سعر الريال الآن ببنك القاهرة
4.79 جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع
سعر الريال الآن فى بنك الأسكندرية
4.73جنيه للشراء
4.78 جنيه للبيع
سعر الريال الآن فى البنك التجارى الدولى cib
4.74 جنيه للشراء
4.79جنيه للبيع
سعر الريال الآن فى البنك العربى الأفريقى الدولى
4.73 جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع
سعر الريال الآن فى بنك hsbc
4.76 جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع
سعر الريال الآن فى بنك قطر الوطنى الأهلى qnb
4.76جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع
سعر الريال الآن فى البنك الزراعى المصرى
4.74 جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع
سعر الريال الآن فى بنك الإمارات دبى الوطنى مصر
4.75 جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع
تقدم البنوك التالية أعلى سعر لشراء الريال
سعر الريال الآن البنك المصرى الخليجى
4.77جنيه للشراء
4.79جنيه للبيع
سعر الريال الآن بالبنك المركزى
4.76 جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع
سعر الريال الآن ببنك القاهرة
4.76 جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع
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