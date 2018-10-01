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بورصة وشركات
القاهرة للاستثمار تستهدف إنشاء فرع بالصعيد لجامعة بدر
الإثنين 01 أكتوبر 2018 12:06 م
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 66
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القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 66
شريف عمر وأسماء السيد
كشف حسن القلا عضو مجلس الإدارة بشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، عن اعتزام شركته افتتاح فرع جديد لجامعة بدر بإحدى محافظات الصعيد.
واوضح خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة اليوم، أن الشركة لم تستقر حتى الفترة الراهنة على اي محافظة سيتم الانشاء بها.
ونظمت "القاهرة" اليوم مؤتمرًا صحفيًا للاحتفال باطلاق التداول على سهمها بالبورصة المصرية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت مطلع الشهر المنقضي على سير القاهرة للاستثمار فى طرح 207 ملايين سهم تمثل 37.84% من أسهمها فى البورصة، بحصيلة متوقعة 1.7 مليار جنيه، بواقع 192.7 مليون سهم للطرح الخاص، و14.5 مليون سهم للطرح العام.
وأعلنت الشركة مؤخرا أن تغطية الطرح الخاص لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية وذلك لعدد 192.7 مليون سهم، بنسبة 10.36 مرة بسعر 6 جنيهات للسهم.
وتتولى المجموعة المالية هيرمس، مهام المنسق العالمى ومدير الطرح، فيما يتولى مكتب ذو الفقار وشركاه الاستشارات القانونية للطرح داخليا، ومكتب وايت آند كيس مهام الاستشارات القانونية خارجيا، بجانب مكتب GIDE العالمى للاستشارات القانونية.
وتعمل القاهرة للاستثمار فى مجال إنشاء وإدارة المنشآت التعليمية، وتمتلك سلاسل مدارس فيوتشر للغات بجانب جامعة بدر، كما تملك مشروعات عقارية فى منطقة المقطم، ولديها منشآت علاجية، واستثمارات بمجال تجارة الأدوات الطبية وأجهزة المستشفيات، والخدمات البترولية.
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