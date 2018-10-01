حسن القلا: توجيه حصيلة الطرح العام للتوسعات بجامعة بدر

شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية



شريف عمر أسماء السيد



كشف حسن القلا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة "القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية"، عن اعتزام شركته توجيه حصيلة الطرح العام للتوسعات بالشركة.



وأضاف خلال المؤتمر الذي نظمته الشركة اليوم بمقر البورصة المصرية، أن شركته تستهدف التوسع بجامعة بدر من خلال انشاء 7 كليات جديدة، اضافة الي استهداف انشاء مدارس للتعليم للتعليم ما قبل المرحلة الجامعية .



ونظمت الشركة اليوم مؤتمرًا صحفيًا بمقر البورصة المصرية احتفالاً ببدء التداول على أسهمها.





