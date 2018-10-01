وزير التموين يجتمع برؤساء شركات مطاحن القطاع العام

وزير التموين المصيلحي

محمد مجدي:



اجتمع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع السادة رؤساء شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وبحضور اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء مجدى الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة، والسادة رؤساء شركات مطاحن شمال القاهرة، وجنوب القاهرة والجيزة، والإسكندرية وشرق الدلتا ومطاحن وسط وغرب الدلتا.



كما حضر الاجتماع قيادات قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وذلك لمتابعة موقف أعمال شركات المطاحن ومناقشة احتياجاتهم المختلفة ومتطلبات رفع الكفاءة بما يضمن جودة الدقيق المنتج من شركات المطاحن لاستخدامه فى إنتاج الخبز البلدى المدعم.



وشدد المصيلحى في بيان صحفي على ضرورة رفع كفاءة وقدرات شركات مطاحن قطاع الأعمال العام بما يمكنها من المنافسة بالأسواق والعمل على تحسين المنتجات المختلفة ومن اهمها دقيق استخراج ٨٢، وذلك من أجل إنتاج رغيف خبز ذو مواصفات وجودة عالية.



وقد استعرض رؤساء الشركات القدرات الإنتاجية للمطاحن التابعة لكل شركة واحتياجات ومتطلبات كل شركة لزيادة معدلات الإنتاج بكفاءة مع الاهتمام بالعنصر البشرى وتدريبه جيدا، ورفع الحالة الفنية للآلات والمعدات بما ينعكس إيجايياً على المنتج النهائي.



وأكد المصيلحى ضرورة استمرار عمليات الرقابة والمتابعة والتفتيش والمرور الدورى على كافة مطاحن القطاع العام والخاص وأخذ عينات مستمرة لفحصها مع الجهات المختصة للتأكد من جودة الدقيق المستخدم فى انتاج الخبز البلدى المدعم.



وأكد اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة على تشكيل لجنة فنية من الجهات المختصة بالشركة القابضة ووزارة التموين لدراسة وتقييم احتياجات شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة بما يضمن رفع الكفاءة وتحسين القدرات لضمان استمرار المنافسة ورفع كفاءة المنتج النهائي على ان ترفع اللجنة تقرير بأعمالها لوزير التموين والتجارة الداخلية.