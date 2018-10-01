EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
وزير التموين يجتمع برؤساء شركات مطاحن القطاع العام
الإثنين 01 أكتوبر 2018 11:49 ص
وزير التموين المصيلحي
أخر الأخبار
وزير التموين المصيلحي
محمد مجدي:
اجتمع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع السادة رؤساء شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وبحضور اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء مجدى الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة، والسادة رؤساء شركات مطاحن شمال القاهرة، وجنوب القاهرة والجيزة، والإسكندرية وشرق الدلتا ومطاحن وسط وغرب الدلتا.
كما حضر الاجتماع قيادات قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وذلك لمتابعة موقف أعمال شركات المطاحن ومناقشة احتياجاتهم المختلفة ومتطلبات رفع الكفاءة بما يضمن جودة الدقيق المنتج من شركات المطاحن لاستخدامه فى إنتاج الخبز البلدى المدعم.
وشدد المصيلحى في بيان صحفي على ضرورة رفع كفاءة وقدرات شركات مطاحن قطاع الأعمال العام بما يمكنها من المنافسة بالأسواق والعمل على تحسين المنتجات المختلفة ومن اهمها دقيق استخراج ٨٢، وذلك من أجل إنتاج رغيف خبز ذو مواصفات وجودة عالية.
وقد استعرض رؤساء الشركات القدرات الإنتاجية للمطاحن التابعة لكل شركة واحتياجات ومتطلبات كل شركة لزيادة معدلات الإنتاج بكفاءة مع الاهتمام بالعنصر البشرى وتدريبه جيدا، ورفع الحالة الفنية للآلات والمعدات بما ينعكس إيجايياً على المنتج النهائي.
وأكد المصيلحى ضرورة استمرار عمليات الرقابة والمتابعة والتفتيش والمرور الدورى على كافة مطاحن القطاع العام والخاص وأخذ عينات مستمرة لفحصها مع الجهات المختصة للتأكد من جودة الدقيق المستخدم فى انتاج الخبز البلدى المدعم.
وأكد اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة على تشكيل لجنة فنية من الجهات المختصة بالشركة القابضة ووزارة التموين لدراسة وتقييم احتياجات شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة بما يضمن رفع الكفاءة وتحسين القدرات لضمان استمرار المنافسة ورفع كفاءة المنتج النهائي على ان ترفع اللجنة تقرير بأعمالها لوزير التموين والتجارة الداخلية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا