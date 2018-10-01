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سيـــاســة
طلب إحاطة لوزير الشباب بسبب عدم تسليم ملعب القرية الأوليمبية
الإثنين 01 أكتوبر 2018 01:27 م
رئيس الحكومة في البرلمان
أخر الأخبار
رئيس الحكومة في البرلمان
ياسمين فواز:
أعلن النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجه ضد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بسبب عدم الانتهاء من تسليم ملعب القرية الأوليمبية بمطروح.
وأوضح العميري في بيان صحفي.اليوم، أن افتتاح القرية الأولمبية بمطروح حلم ظل يراود جميع أبناء وشباب المحافظة، وبالفعل أنهت القوات المسلحة والمحافظة عملهم على أكمل وجه، وكما هو معروف عن القوات المسلحة بالتزام ودقتها وفي الوقت المحدد سلمت المطلوب منهم، وعلى الجانب الآخر لم تلتزم وزارة الشباب والرياضة بتسليم الملعب في موعدها.
وشدد "نائب مطروح" على أن عدم الالتزام بتنفيذ وتسليم المشروعات والملاعب في موعدها يعد إهدار للمال العام يحاسب عليه القانون، مؤكدا أن تخاذل بعض الجهات في تنفيذ التزاماتها يكلف الدولة والميزانية العامة مبالغ طائلة.
مجلس النواب
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