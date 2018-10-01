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عقـــارات
إيهاب خضر رئيسا للهيئة القومية لمياه الشرب
الإثنين 01 أكتوبر 2018 11:46 ص
مصطفى مدبولي وزير الإسكان
أخر الأخبار
مصطفى مدبولي وزير الإسكان
بدور إبراهيم:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بتولي اللواء مهندس إيهاب أحمد محمود خضر، العمل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
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