إيهاب خضر رئيسا للهيئة القومية لمياه الشرب

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

بدور إبراهيم:



أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بتولي اللواء مهندس إيهاب أحمد محمود خضر، العمل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.​